Zeka Gücü Öğrencileri Yapay Zeka Teknolojileri İçin Yarıştı

Turkcell, Zeka Gücü projesi çatısı altında Türkiye'deki 182 Bilim ve Sanat Merkezleri'nde (BİLSEM) okuyan öğrencilerin uzaktan eğitimine destek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte Zekathon isimli bir yarışma düzenliyor.