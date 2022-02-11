Zepp Health 2021 Yılı Kullanıcı Sağlığı Durumu Raporunu Yayınladı

Akıllı giyilebilir markası Zepp Health (NYSE: ZEPP), dünya genelinde beş ülkeden (ABD, İspanya, İtalya, Çin ve Rusya) elde ettiği anonim veriler ışığında kullanıcı sağlık durumuna ilişkin 2021 yılı raporunu yayınladı. Rapor, 2021 yılında dünya genelinde şirketin akıllı giyilebilir cihazlarını kullanan 30 milyondan fazla kullanıcısının verilerinden elde edilen önemli bulguları içeriyor.
Toplanan veriler, kişisel bilgi gizliliğini sağlamak üzere veri maskeleme teknikleri kullanılarak işlendi. Rapora göre en az hareket edenlerin ABD'li kullanıcılar olduğu ve bu kişilerin standart vücut kitle endeksi (BMI) aralığına girme oranlarının da düşük seyrettiği tespit edildi. İtalyanlar en aktif kullanıcılar arasında yer alırken, İspanyollar formda kalmak için daha fazla yol yürüyor.
Zepp Health cihazlarından elde edilen veriler; adım sayısı, uyku süresi, vücut kitle endeksi (BMI), haftalık ortalama egzersiz süresi ve stres düzeylerini içeriyor. Raporlar, dünyadaki genel sağlık durumunu belli bir perspektife oturtmak için ABD, İspanya, İtalya, Çin ve Rusya'nın dahil olduğu beş ülkeden gelen kullanıcı ölçümlerinin karşılaştırmasıyla oluşturuldu.
Öne Çıkan Önemli Bulgular:
Beş ülkeden araştırmaya dahil edilen kullanıcılar, pandemi kısıtlamalarından önceki egzersiz düzenlerini henüz tam olarak toparlayamamış görünüyor.2020 ile karşılaştırıldığında, günde yedi saatten az uyuyan kullanıcıların sayısı daha fazla olduğu tespit edildi.Dinlenirken bile kalp atış hızı yüksekse ve uyku süreleri de normalden daha düşük seyrediyorsa bu veriler, stres seviyesinin arttığına işaret ediyor.Beş ülkenin tamamında kadınların standart beden kitle endeksine uyumu erkeklere kıyasla daha fazla. Günde ortalama en az adımı Amerikan vatandaşları atıyor. Ayrıca bu ülkedeki kullanıcıların yalnızca %33,3'ü standart beden kitle endeksine sahip.Ortalamada en az uyuyanlar Çinli kullanıcılar oldu.
Uyku Süresi ve Stres Düzeyi: En güzel uykuyu İtalyanlar uyuyor
Zepp Health'in uyku süresi, stres seviyesi ve BMI arasındaki korelasyona ilişkin analizlerine göre, günde 7-8 saat uyuyan çoğu kullanıcının daha düşük stres seviyelerine ve daha iyi genel sağlık koşullarına sahip olduğu görüyor. Ayrıca, bu kullanıcıların standart BMI aralığına girme oranlarının da daha fazla olduğu tespit edildi. Rapora göre Çinli kullanıcılar günde ortalama yedi saatten az uykuyla en az uykuyu alıyor.
Dinlenme Kalp Hızı (RHR), dinlenme sırasında kişinin kalp atış hızının ölçümüne karşılık geliyor. Rapor, orta stres seviyelerindeki kullanıcıların RHR'de artış ve uyku puanlarında düşüş görme eğiliminde olduğunu gösteriyor. Öte yandan, artan RHR, kardiyovasküler hastalık riskini artıran bir unsur olarak öne çıkıyor. Bu ölçümler, kullanıcıları aşırı stres ve yetersiz uykuyla ilişkili sağlık riskleri hakkında bilgilendirme amacı taşıyor.
Rapor ayrıca, ABD'deki kullanıcıların yüksek düzeyde strese sahip olduklarını ve fiziksel aktivite için az zaman ayırdıklarını, İtalyan kullanıcıların ise iyi miktarda günlük uykuya sahip olduklarını ve egzersiz yapmaya daha fazla zaman ayırdıklarını gösteriyor.
Fiziksel aktivite: Kısıtlamalar hafiflese de pek bir şey değişmedi
WHO yönergelerine göre 18-64 yaş arası yetişkinlerin, her hafta 150 - 300 dakika orta yoğunlukta aerobik, fiziksel aktivite veya 75 - 150 dakika yüksek yoğunlukta aerobik fiziksel aktivite veya her ikisinin eşdeğer bir kombinasyonunu yapması gerekiyor. Rapora göre İtalyanların %17,3'ü haftada bir kereden fazla egzersiz yapıyor. Bu kullanıcıların yalnızca %8,3'ünün haftada bir kereden fazla egzersiz yaptığı Rusya'ya kıyasla çok daha yüksek bir oran olarak ortaya çıkıyor.
Bununla birlikte 2020 yılıyla karşılaştırıldığında, haftada bir kereden fazla egzersiz yapan kullanıcı sayısının tüm ülkelerde neredeyse aynı kalması dikkat çekiyor. Karantina kısıtlamaları yumuşasa da çoğu insan hala eski egzersiz alışkanlıklarına dönememiş gibi görünüyor.
Öte yandan ABD'deki kullanıcıların toplam adım sayısı, 2020'deki verilere kıyasla %6'lık düşüşe işaret ediyor. ABD'deki kullanıcılar günde ortalama 3,3 kilometre yürüyor, bu diğer ülkelere kıyasla çok daha kısa bir mesafe olarak dikkat çekiyor. 4,9 kilometre ile günlük en uzun yürüyüşü kat edenler İspanyol vatandaşları olarak karşımıza çıkıyor.
Vücut Kitle İndeksi (BMI): Daha az ABD kullanıcısı standart BMI'a sahip
Kandaki oksijen Doygunluğu (SpO2) kandaki oksijen dolaşımının önemli bir fizyolojik göstergesi olarak kabul görüyor. Anormal kan-oksijen doygunluk seviyeleri, merkezi sinir sistemi, karaciğer ve böbrekler gibi vücudun diğer kısımlarına zarar verebiliyor. Dolayısıyla kişinin fiziksel performansını önemli ölçüde azaltabiliyor.
Raporda yer alan beş ülke arasında Rusya kan-oksijen doygunluğu normal seviyede olan en yüksek kullanıcı oranına sahipken, İspanya bu alanda en düşük ölçümlere imza atıyor. Kan-oksijen doygunluğu seviyesi uyku kalitesiyle de ilişkili ve rapor, normal kan-oksijen doygunluğu seviyelerine sahip kullanıcıların daha yüksek uyku puanlarına sahip olma eğiliminde olduğunu gösteriyor.
Vücut Kitle İndeksi (BMI) bir vücut ağırlığı göstergesi olarak kullanıyor. Rapora göre Amerikalı kullanıcıların yalnızca %33,3'ü standart BMI aralığında yer alıyor. Öte yandan standart BMI aralığında en yüksek kullanıcı oranına sahip olan ülke %57,5 ile Çin. Onu İtalya, Rusya ve İspanya izliyor.
Beş ülkenin tamamında kadınların standart BMI aralığına sahip olma oranı erkeklere göre daha yüksek olduğu tespit edildi. Çin dışındaki farklı yaş gruplarına bakıldığında, 2000 yılından sonra doğan kullanıcılar BMI açısından diğer yaş gruplarına göre daha iyi performans gösterme eğilimindeler.
Zepp Health, sağlığı teknolojiyle birleştirme misyonuyla yoluna devam ediyor. Pandemi koşulları kişisel bakıma daha fazla odaklanmayı gerektirirken, şirket herkes için daha sağlıklı ve daha üretken bir yaşam tarzını teşvik ediyor. Dünyanın beş ülkesinden gelen Zepp Health 2021 Kullanıcı Sağlık Durumu Raporlarına göre, yeterince uyuyarak ve egzersiz için daha fazla zaman ayırarak daha sağlıklı bir yaşama adım atmak mümkün gözüküyor.
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