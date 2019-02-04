Zombieland, 10 Yıl Sonra Geri Dönüyor!
Zombi filmleri arasında önemli bir yere sahip olan Zombieland, aradan geçen 10 yılın ardından bir kez daha beyaz perdeye geliyor!
- Barış Terun
Kült korku-gerilim-aksiyon yapım Zombieland'ın, beyaz perdede gösterime girmesinin ardından 10 yıl geçti. Oscar adayı oyuncu Woody Harrelson, Batman V Superman, Justice League ve Now You See Me serisinden tanıdığımız Jesse Eisenberg, Oscar ödüllü oyuncu Emma Stone ve Abigail Breslin yapımda önemli rolleri üstlenmişti. Popüler oyunculara, kısa süreli de olsa Bill Murray'ın katılması Zombieland'i "Zombi Filmleri" arasında bambaşka bir noktaya taşıdı.
Yapımın devamının yıllar önce çekilmesi bekleniyordu. Ne var ki stüdyo iki arada bir derede kaldı. Zombieland'in bir TV serisi olması düşünülse de, taraflar anlaşamadı ve bu proje rafa kalktı.
Zombieland 2, 11 Ekim 2019'da nihayet gösterime girecek. Zombieland 2'de ilk filmde yer alan Jesse Eisenberg, Emma Stone ve Abigail Breslin tekrar karşımıza çıkacak.
Zombieland: Double Tap olarak isimlendirilen eserin yönetmenlik koltuğunda Ruben Fleischer oturacak. Yapımın senaristliklerini ise Paul Wernick, Rhett Reese ve David Callaham üçlüsü üstlenecek. Paul Wernick ve Rheese ikilisi, Deadpool 2 filminde birlikte çalışmıştı.
Zombieland: Double Tap'de kahramanlarımız, daha önce eşine benzerine rastlanmamış ve mutasyon geçirmiş bir zombi türü ile mücadele edecekler.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın