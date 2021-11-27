Zoom, 2022 Mali Yılı Üçüncü Çeyrek Raporu'nu Açıkladı

Zoom Video Communications, Inc. 31 Ekim 2021'de sona eren üçüncü mali çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı.

Zoom'dan, 2022 Mali Yılı Üçüncü Çeyrek Raporu

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