Zoom Değişiyor: Yaşanan Sorun, Yeni Bir Sistem İçin Düğmeye Bastırttı

Zoom, yakın zaman önce yaşanan tatsız olayların ardından hatasını kabul etti; kullanıcıların konumlarına göre görüşmelere katılmalarını belirleyecek yeni bir sistem üzerinde çalışıyor.

17 Haziran 2020 17:00

Levent Öztürk