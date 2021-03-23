Zoom Escaper: Zoom Toplantılarından "Hızlıca Kaçış" Biletiniz

Pandemi ile beraber iş eve taşınırken evden toplantıya katılmak da artık gereklilik haline geldi. Böylece kamera yoluyla bir toplantı düzenleme olanağı sağlayan Zoom yazılımı popüler hale gelirken, aslında bir anlamda suistimale de kapı araladı.
Pek çok kurum ve kuruluş tarafından pek çok kişi üzerinde "Zaten evde, tabii ki toplantıya katılabilir," baskısı kurulurken, Zoom toplantıları günümüzün büyük bir bölümünü meşgul etmeye ve iş saatleri de uzamaya başladı. Bazen bir toplantıdan "kaçmak" için "bir başka Zoom toplantısına gitmem gerekiyor," şeklinde mazeretler uydurulurken, bazı zamanlarda ise bu mazeretler tükenebiliyor. Peki, bir Zoom toplantısından "en doğal" şekilde nasıl kaçılır?
Sizleri Zoom Escaper ile tanıştıralım. Bir Zoom toplantısından hızlı bir şekilde çıkmak istiyorsanız bu web sitesi bir hayli yardımınıza koşacak.
Basit bir web sitesi olan Zoom Escaper, Zoom görüşmenizi "baltalayacak" bir dizi seçeneğe sahip. Bir bebek ağlaması veya sinirli bir köpek nedeniyle toplantıdan çıkma fırsatı veren bu yazılım, ayrıca mikrofonunuzu kullanarak sesinizi ekoya uğratabiliyor veya bağlantı kalitesini düşürebiliyor.
Zoom Escaper, bazı zamanlarda işe yarayabilir, o nedenle sık kullanılanlara eklemek isteyebilirsiniz.
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