Zoom'dan Geç Gelen, Önemli Güncelleme

Küresel salgın nedeniyle kullanıcı sayısı artan Zoom, kullanıcılarını saldırılardan korumaya yönelik yeni güvenlik önlemlerini duyurdu.
Videolu konferans uygulaması Zoom, son günlerde hacker'ların ve saldırganların hedefi haline gelmiş, videolu görüşmelere izinsiz katılımlar, uygulamayı kullananların keyfini kaçırmaya başlamıştı. Firma yeni yaptığı duyuruyla bunu durduracağını, sohbetlere parola ekleyeceğini ve bekleme odası işlevini varsayılan olarak açacağını söyledi.
Değişiklik kapsamında gelecekteki tüm Zoom toplantılarına katılmak için bir parola girmeniz gerekecek. Ancak katılımcılar, içerisinde parolanın dahil edildiği bir bağlantıya tıklar ise, parola girmeye gerek olmadan sohbete katılabilecekler.
Sohbet kimliği (meeting ID) ile sohbetlere katılanların ise bir parola girmesi gerekecek. "Anında sohbetlerde" ise parola, Zoom istemcisinde görüntülenecek.
Yeni duyurulan bekleme odası işlevi ise ev sahibi kullanıcı hazır olana kadar sanal bir bekleme alanı görevini üstlenecek. Dolayısıyla sohbeti oluşturan kişinin bekleyen kişileri görüntülemesi ve tek tek kabul etmesi veya tümünü birden kabul etmesi gerekecek.
Zoom'un aldığı yeni önlemler, görüşmeleri yarıda kesilen kullanıcıların sorunlarını çözecek gibi görünüyor. Ancak ABD'deki okullar gibi bazı kuruluşlar Zoom'u engelleme kararı aldığından, çözüm için biraz geç kalınmış olabilir.
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