Zoom Hatasını Kabul Etti; Yeni Bir Sistem Geliştirmek İçin Kolları Sıvadı

Zoom, yakın zaman önce yaşanan tatsız olayların ardından hatasını kabul etti; kullanıcıların konumlarına göre görüşmelere katılmalarını belirleyecek yeni bir sistem üzerinde çalışıyor.

  • Levent Öztürk
Zoom, hatasını kabul etti
zoom

Koronavirüs salgını ile birlikte tam anlamıyla hayatımıza giren video iletişim platformu Zoom, bazı kullanıcıları, konumlarını göz önüne alarak belirli görüşmelerden engellemesine izin verecek bir teknoloji üzerinde çalışıyor. Bu çalışma Zoom'un, Tiananmen Meydanı'nın yıl dönümünü anmaya çalışan üç önemli insan hakları aktivistinin hesaplarını kapatması sebebiyle eleştiri alması ardından başlamış durumda. Zoom, bu anmaya Çin'den kişilerin katıldığını fark etmesinin ardından görüşmeleri tamamen kapattı ve ev sahipliği yapan hesapları dondurdu veya iptal etti. Zira Çin hükumeti, bu gibi durumlarda kendi vatandaşlarının katılımını tamemen yasaklıyor.

Bu olayların ardından firma, katılımcıları ülke bazında engellemek yerine görüşmeleri tamamen kapatmasının hata olduğunu kabul etti.

İlerleyen dönemlerde Zoom, Çin hükumetinden gelen isteklerin, Çin dışındaki kullanıcıları etkilemesine izin vermeyecek. Firma, yayınladığı bir blog yazısı ile kullanıcıların coğrafi konumlarına göre görüşmelerden engellenmeleri için geliştirmekte olduğu teknolojiyi anlattı. Zoom, önümüzdeki birkaç gün içerisinde teknolojinin kullanıma hazır olacağını da belirtti.

Zoom'un yeni teknolojisi konumlarına bağlı olarak katılımcılara izin verecek veya engelleyecek olsa da, video konferans yazılımına halen VPN ile erişilmesi mümkün.

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