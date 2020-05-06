Zoom'a "Metne Dönüştürme" İşlevi de Geldi

Zoom, artık toplantıları gerçek zamanlı olarak metne dönüştürmenize izin veriyor.

Zoom'dan Metne Dönüştürme İşlevi

Zoom'un videolu konferansları, metne dönüştürme hizmeti Otter.ai sayesinde yakında çok daha etkileşimli bir hale geliyor. Popüler hizmet, çağrıları anında metne dönüştürebilen Otter Live Notes işlevini duyurdu.

Zoom içerisinden açılabilen işlev sayesinde katılımcılar, canlı transkripti açabiliyor, metni geriye doğru kaydırabiliyor, metin üzerinde vurgu yapabiliyor ve toplantı notları oluşturmak için fotoğraflar ekleyebiliyorlar.

Otter Live Notes şu an Otter for Teams ve Zoom Pro veya yukarısına üye olan Zoom üyeleri tarafından kullanılabiliyor. İşlevi bir Zoom toplantısı sırasında etkin hale getirmek için "Otter.ai Live Transcript" düğmesine tıklamak gerekiyor. Böylece Otter.ai'nin sitesinde Live Video Meeting Notes sayfası açılıyor ve metne dönüştürülen konuşmalar görüntüleniyor.

Gerçek zamanlı notlar almanızı sağlayan Live Video Meeting Notes ise Otter for Teams planına dahil edilmiş durumda.

Zoom, geçtiğimiz günlerde istemcisinin 5.0 sürümünü yayınlamıştı. Yeni sürümde AES 256-bit GCM şifrelemesi, toplantılarla ilgili yeni kontrol seçenekleri gibi geliştirmeler bulunuyor.

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