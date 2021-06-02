Zoom Phone, Türkiye'de. Peki, Zoom Phone Nedir, Özellikleri Neler?

Bircom, kurumların bilişim ve telekom alanındaki ihtiyaçlarına en gelişmiş teknolojiler doğrultusunda en kapsamlı çözümleri, yüksek müşteri memnuniyetiyle sunmaya devam ediyor.
İşletme ve kuruluşların online ortamda sorunsuz bir şekilde iletişim kurmalarını sağlayarak bu kapsamda; video, ses, içerik paylaşımı ve sohbet çözümleri sunan Zoom ile güçlerini birleştiren Bircom, Zoom tarafından kullanıma sunulan Zoom Phone çözümünü kurum ve KOBİ'lere sunmaya hazır.
Gelişmiş kontrol paneliyle tüm görüşmeler kayıt altında
Online iletişim alanında öncü konumda bulunan Zoom; mobil cihazlar, masaüstü bilgisayarlar, telefon ve toplantı odası sistemlerinde kusursuz çalışan iletişim çözümleri sunmayı sürdürüyor. Marka, kurumların telefon sistemi gereksinimlerini video iletişim platformu Zoom'da birleştirmelerine olanak tanıyan "Zoom Phone"la kurumlara kesintisiz, tek noktadan yönetilen bir iletişim çözümü sunuyor.
Bulut telefon çözümü "Zoom Phone", sesli iletişimi kolaylaştıran sade kullanıcı ara yüzü, çağrı kalitesi ile kullanım verilerinin izlenmesini sağlayan yönetim paneliyle, yapılan görüşmelerin detaylı raporlarının alınabilmesini ve listede ekli kişilerin kiminle görüştüğünün kontrol edilmesini sağlıyor. Sistem, yapılan görüşmeleri kaydederken, kullanıcıların müsait olmadığı durumlarda ses kaydı bırakılmasına da olanak tanıyor.
Sesli görüşmeler tek bir dokunuşla Zoom toplantısına dönüşüyor
HD ses kalitesiyle hem masaüstü hem de mobil cihazlardan telefon görüşmesi yapılmasını ve sesli mesajların dinlenebilmesini sağlayan "Zoom Phone", entegre butonu sayesinde telefon görüşmelerinin bir dokunuşla Zoom toplantısına dönüştürülmesini de sağlıyor.
Telefon numarasını değiştirmeden kullanılabiliyor
400'den fazla farklı özelliği bünyesinde barındıran, yurt içi ve yurt dışı hizmet sağlayıcılarla uyumlu çalışan "Zoom Phone", kullanıcıların sistem üzerinde kendi telefon numaralarını kullanabilmesini de destekliyor. Uçtan uca şifreleme ve kullanıcının tercihine göre optimize edilebilen güvenlik özellikleri ile maksimum güvenlik sağlayan platform, tüm iletişim çözümlerini tek bir noktada toplayarak kurumlara maliyet avantajı sağlıyor.
Düşük bant genişliğinde yüksek performans
Düşük bant genişliğinde görüşme kalitesini optimize ederek görüşmenin kesintisiz bir şekilde sürdürülmesini sağlayan sistem, düşük veri tüketimiyle de öne çıkıyor. Salesforce.com, Microsoft Office 365 ve Google G-Suite entegrasyonuna sahip olan Zoom Phone'la, uygulamalar aracılığıyla tek bir dokunuşla telefon görüşmeleri başlatabiliyor.
Bircom, kurumlara sunduğu iletişim çözümlerinin kapsamını genişletmeye devam edecek
Bircom CEO'su Can İlkhan, "Bircom olarak video konferans, sesli konferans ve kurumsal kulaklık çözümlerimizle evden çalışma ortamına geçiş yapan şirketlerin ihtiyaçlarını karşılayacak profesyonel çözümler sunmaktayız. Kısa süre önce sunduğumuz çözümlerin kapsamını genişleterek Zoom ile güçlerimizi birleştirdik. Zoom Phone'la, Zoom ile yaptığımız bu iş birliği kapsamında kurumlara tek noktadan yönetilebilen gelişmiş bir iletişim çözümü sunuyoruz" dedi.
Ürün portföyleri arasında yer alan bütünleşik iletişim çözümlerini Zoom ürünlerine entegre ederek online toplantı ihtiyaçlarına tümleşik çözümler sağladıklarının altını çizen İlkhan, "Bircom bünyesinde bulunan tamamlayıcı ürünler ile online görüşmelerdeki kaliteyi artırmayı hedefliyoruz. Örnek vermek gerekirse; Yealink markamıza sahip telefon sistemleri, konferans sistemleri, telsiz telefon ve baz sistemlerimiz donanım noktasında Zoom'la %100 uyumlu çalışabilmekte. Ayrıca, Audiocodes markamızın masaüstü telefonları, gateway ve SBS (Session Border Controllers)'leri de Zoom ile tam uyumlu çalışmaktalar. Bircom olarak kurumlara sunduğumuz iletişim çözümlerimizin kapsamını genişletmeyi sürdüreceğiz" şeklinde sözlerine devam etti
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın