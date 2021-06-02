Zoom Phone, Türkiye'de. Peki, Zoom Phone Nedir, Özellikleri Neler?

Dünya üzerinde 46 ülkede kullanıma açılarak kısa sürede tüm telefon sistemleri arasında 1 milyon kullanıcıya en hızlı ulaşan sistem olma başarısını gösteren Zoom Phone Türkiye'de. İşte özellikleri!