Zoom Phone, Türkiye'de!

Dünya üzerinde 46 ülkede kullanıma açılarak kısa sürede tüm telefon sistemleri arasında 1 milyon kullanıcıya en hızlı ulaşan sistem olma başarısını gösteren Zoom Phone Türkiye'de.

Zoom Phone, Türkiye'de

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