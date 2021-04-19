Zoom Phone Türkiye'de Kullanıma Sunuldu

40'tan fazla ülkede yerel telefon hizmeti sunan ve kurumların telefon sistemi gereksinimlerini tek bir platformda birleştirmelerine olanak tanıyan Zoom Phone, Türkiye'de kullanıma sunuldu.

Zoom Phone Türkiye'de Kullanıma Sunuldu

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