Zoom, Şimdilik Kısıtlı Bir Bölgede, Ücretsiz Üye Almayı Durdurdu

Koronavirüs salgını ile birlikte yükselişe geçen video konferans uygulaması Zoom, bazı bölgelerde ücretsiz kullanıcı kaydı almayı durdurdu.

Zoom, Çin'de "Kurumsal Moda" Geçti

Birkaç aydır hızla büyüyen video konferans uygulaması Zoom, Çin'de bundan sonra yalnızca kurumsal kullanıcılara hizmet verme kararı aldı. Böylece firma, ülkede bireylerin ücretsiz hesap açmasını durdurmuş oldu.

Firmanın 1 Mayıs'ta etkili olan yeni ilkeleri, toplantı başlatma yetkisini yalnızca kurumsal ve ücretli bireysel kullanıcılara veriyor. Mevcut ücretsiz kullanıcılar toplantılara katılabilecekler, ancak yeni kayıtların alınmayacağı belirtiliyor. Zoom'un Çince web sitesine göre yalnızca geçerli kaydı bulunduğunu ispat eden ve kurumsal banka hesabı olan şirketlerin kaydı kabul edilecek.

Raporlara göre Zoom'un bireysel kullanıcıları engelleme kararı, Çin'in düzenleme gereksinimlerini karşılamak. Bazı uzmanlar, bazı ücretsiz kullanıcıların Zoom'u Çin'in sunucularını atlatmak için medya raporlarında kullandığını söylüyor ve kararın nedeni bu olabilir. Son olarak hamle, ABD ve Çin arasında devam eden gerginliğe de bağlı olabilir.

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