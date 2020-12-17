Zoom ve Microsoft Teams Gibi Hizmetlere Yeni Bir Alternatif Daha Geldi

Şifrelenmiş mesajlaşma uygulaması Signal, grup görüşmeleri için yeni bir video arama özelliğinin yayımını duyurarak salgının başlangıcından beri giderek kalabalıklaşan bir pazara adım attığının sinyalini verdi.
Firmanın yayınladığı bir blog yazısına göre Signal video aramaları ücretsiz, özel ve tamamen uçtan uca şifrelenmiş durumda. Bu güvenlik özelliği, video konferansı Zoom'un sadece kısa bir süre önce eklediği bir özellik olarak öne çıkıyor.
Şu anda sadece beş katılımcı ile sınırlı olan yeni özellik tüm platformlarda uygulamanın en son sürümü ile kullanılabilir durumda. Kullanıcılar, ekranın üst kısmında yer alan yeni tuş ile bir grup video araması başlatabiliyor.
Dünya genelinde devam eden salgın yüzünden evden çalışmaların artması ile beraber geçtiğimiz dokuz ay içerisinde video konferansı pazarı muazzam bir büyüme yaşadı. Salgından en çok fayda sağlayan platformlar Zoom ve Microsoft Teams gibi zaten var olan hizmetler olurken, bu iki uygulama da devasa bir büyüme ile artık her gün milyarlarca görüşmeye ev sahipliği yapan hizmetler haline geldiler.
Ancak eğer firmanın blog yazısına bakılırsa Signal, bu kurumsal devlerden biraz daha farklı bir alana hizmet vermeyi ve tüketici kullanımlarına odaklanmayı planlıyor. 2020 yılının getirdiği zorluklarla doğum günlerinden düğünlere gündelik hayatımızın pek çok kısmında bağlarımızı koparmamak için yeni yöntemlere geçiş yaptığımızı belirten firma, bu önemli ve kişisel anlar internet üzerine taşınırken özel olarak paylaşım yapmak ve bağları sürdürmek için yeni yollar sunmayı istediklerini söylüyor.
Signal, her zaman olduğu gibi veri mahremiyeti ve güvenlik konusuna verdiği önemin altını çizmeyi de unutmadı. Firmanın söylediğine göre kullanıcıların saklanan bilgilerinin tamamı, hesap açma tarihi ve en son kullanım tarihinden oluşuyor. Kısacası firma, dolaylı yoldan da olsa, salgının başlangıcından beri kullanımları ile beraber eleştirileri de artan en büyük firmaların sundukları hizmetlere (Zoom ve Teams gibi) kıyasla yeni video arama özelliğini güvenilir bir alternatif olarak tanıtıyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın