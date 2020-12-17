Zoom ve Microsoft Teams Gibi Hizmetlere Yeni Bir Alternatif Daha Geldi

Güvenli mesajlaşma uygulaması Signal, vidolu aramaları da bünyesine katarak Zoom ve Microsoft Teams gibi dev rakiplerine meydan okuyor.

17 Aralık 2020 00:02

Levent Öztürk