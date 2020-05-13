Zoom ve Skype Gibi Video Konferans Araçları, e-postadan Çok Tercih Ediliyor

Koronavirüs salgınıyla beraber çalışma şeklinin değişmesi, uzaktan çalışanların e-posta yerine video konferans araçlarını daha fazla kullanmalarına sebep oldu. İş arama sitesi Milkround'un sayılarına göre video konferans, izolasyon döneminde e-postanın önüne geçerek en fazla kullanılan iş iletişim aracı oldu.
Firma, 2000'den fazla Birleşik Krallık çalışanı ile yaptığı ankette Zoom, Skype ve Microsoft Teams gibi araçların ülke genelinde çalışanların bağlantılı kalmalarına ve evden verimli bir şekilde çalışmalarına, pek çok durumda da yeni işler bulmalarına yardımcı olduğunu tespit etti. Öğrencilere ve yeni mezunlara iş bulma konusunda yardımcı olan Milkround, bu yeni teknoloji devriminin genç çalışanlar için faydalı olduğunu belirtiyor.
Raporda belirtilene göre ortalama bir Birleşik Krallık çalışanı için dijital iletişim %22 oranında artmışken, Z kuşağı (Gen Z) çalışanlar için sadece %11 artmış durumda.
Genel olarak 2000 yılı sonrasında doğanların oluşturduğuve "Gen Z" olarak adlandırılan çalışanların yaklaşık üçte ikisinin (%60) evde ofise göre daha verimli çalıştıkları söylenirken, geri kalan çalışanlar için bu oran sadece %18. Ayrıca benzer oranda Gen Z çalışan (%62) evde çalışmayı tercih ettiğini söylerken daha yaşlı olan çalışanlar için bu oran sadece %37.
Genel olarak bakıldığında çalışanların %69'u genç ekip üyelerinin evde çalışmaya daha uygun olduğu konusunda hemfikir ve %60'ı da genç çalışanların, daha yaşlı çalışanlara teknoloji sorunlarında yardımcı olduğunu kabul ediyor.
Gen Z çalışanlarının %25'inin izinli olmasına rağmen oldukça yüksek bir kısmı (%81) eğer gerekirse video konferans ile yeni bir iş bulabileceği konusunda kendisine güveniyor. Yaklaşık 1,8 milyon genç çalışan yeni rol görüşmeleri için video konferans araçlarını kullanıyor ve en popüler platformlar Zoom (%44), Microsoft Teams (%23) ve Skype (%20) olarak gözüküyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın