Zoom Yorgunluğu Gerçekten Varmış. Peki ama Zoom Yorgunluğu Nedir?

Bütün gününüzü bilgisayar başında, görüntülü toplantılarla geçirmenize rağmen yorgun mu hissediyorsunuz? O zaman "Zoom yorgunu" olabilirsiniz. Peki ama nedir bu Zoom yorgunluğu?