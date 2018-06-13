ZTE 'felaket' ABD skandalı için özür diledi!

Başkan, olayın ZTE liderlik ekibinin hatası olduğunu ve personelin etkiyle ilgili endişelerini dile getirdiğini söyledi.

ZTE 'felaket' ABD skandalı için özür diledi!

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