ZTE 'felaket' ABD skandalı için özür diledi!
Başkan, olayın ZTE liderlik ekibinin hatası olduğunu ve personelin etkiyle ilgili endişelerini dile getirdiğini söyledi.
ZTE, Amerikan hükümeti ile ticaret yapmaya devam edebilmesi için ABD Hükümeti'ne 1 milyar dolar ödeme anlaşması imzaladıktan sonra personel ve müşterilerden özür diledi.
Şirketin, Kuzey Kore ve İran'a yasa dışı nakliye ürünleri için ulaşılan bir anlaşmayı ihlal ettikten sonra ABD'li tedarikçilerden ürün ve hizmet alması yasaklanmıştı. Bu sebeple şirket, operasyonları askıya aldı ve hayatta kalmasının risk altında olduğunu itiraf etti.
Ancak, ZTE'nin 1 milyar dolarlık para cezasını ödeyeceği anlaşma, yönetim kurulunu ve yönetimini değiştiriyor ve 400 milyon dolarlık emanet para yatırıyor, bu da telekomünikasyon ağ ekipmanı ve akıllı telefonlarında çalışmaya geri dönebileceği anlamına geliyor.
H. Hüseyin Öztürk
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