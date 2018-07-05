ZTE sınırlı da olsa ABD'ye dönüyor...
ZTE'nin yedi yıllık ABD yasağı, sınırlı bir süre için sınırlı bir şekilde de olsa sona eriyor...
Görünene göre ZTE için ABD hükümeti tarafından verilen "ölüm kararı" artık ortadan kalkıyor. Yedi yıllık yasaklamanın ardından Amerikalı firmaların Çinli firma ile çalışmalarına imkan tanınacak.
Shenzhen merkezli firmaya karşı verilen 15 Nisan tarihli yasaklama kararı, ABD Ticaret Bakanlığı tarafından verilen izin ile sınırlı bir şekilde kaldırılıyor.
Bunun anlamı ZTE'nin var olan ağlar ve ekipmanı onarabileceği, sibergüvenlik açıklıklarını duyurmak için uğraşacağı ve piyasada zaten var olan telefonları yazılım güncellemeleri ile destekleyebileceği oluyor. Ayrıca ZTE, sınırlı bir kaynak akışı da yapabilecek.
Alınan bu karar, ZTE'nin yapabileceklerini sınırlı bir şekilde serbest bıraksa da 1 Ağustos tarihinde sona eriyor. Bu da ZTE'ye var olan ekipmanları tamir etmek ve yazılımları güncellemek için bir aydan daha kısa bir zaman veriyor.
Ancak ZTE'nin yedi yıllık yasağı sona ermeye yakın olabilir. Başkan Trump, Mayıs ayında gönderdiği bir tweet'te Çin Başkanı Xi ile ZTE'yi "hızlı bir şekilde çalışmaya döndürmek" için görüştüklerini söylemişti.
Trump'ın ZTE hakkındaki tweetlerinin "üzgün" ile sonlanmaması, firma ve ortakları için iyi bir haber olarak nitelendirilebilir. 2017 yılı içerisinde Qualcomm, Broadcom, Intel ve Sandisk, ZTE'den 2.3 milyar dolar değerinde ürün, yazılım ve teknoloji alan 200 ABD firmasından sadece birkaçıydı.
Bu sınırlı karar ZTE'yi geri döndürme aşamalarının sadece ilki olabilir ve firmanın karşısına çıkacak son zorluk tabi ki ZTE Axon 9 gibi yeni akıllı telefonları piyasaya sürmek olacaktır. Firma, ZTE Axon 7'nin devamı konumundaki cihazı bu yıl doğruladı ancak yedi yıllık yasak sebebiyle şu anda ABD'li firmaların donanımlarını kullanamıyor.
Bunun en büyük sebebi de, bir önceki CEO döneminde ABD üretimi parçaları içeren cihazların İran ve Kuzey Kore'de sunulmuş olmasıydı. ZTE bu sebeple suçunu kabul etti ve 1.19 milyar dolarlık bir bedel ödedi ancak gerekli olan çalışan değişikliklerinin tamamını gerçekleştirmedi, bu da Nisan ayındaki karara yol açtı...
Levent Öztürk
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