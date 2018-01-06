Zuckerberg'in 2018 sözü!
Mark Zuckerberg, her yıl olduğu gibi bu yıla da yeni bir söz ile başladı!
Her sene olduğu gibi bu sene de Mark Zuckerberg yeni yıla yeni bir kişisel mücadele ile giriyor. Zuckerberg 2017 yılına her ABD eyaletini gezerek insanlarla buluşma sözü ile başlamıştı ancak bu söz, sosyal ağa yönelik eleştiri seviyesinin şu andaki muazzam noktaya ulaşmasından önceydi. Bu yıl ise Zuckerberg'in yeni bir sözü var: Facebook'un yarattığı karmaşayı temizlemek.
Zuckerberg, yayımladığı yazıda Dünya'nın endişe içerisinde ve bölünmüş bir durumda olduğunu, Facebook'un da topluluğu şiddet ve nefretten korumak da dahil olmak üzere yapması gereken pek çok şeyin olduğunu söylüyordu.
Zuckerberg'in bu sefer yaptığı açıklama, 2016 yılındaki Başkanlık Seçimleri'nin sonrasında yaptığı, sosyal medya platformunun oyları etkilemediğine yönelik açıklama ile net bir zıtlık gösteriyordu. 2017 yılının büyük bir kısmı, sayıları giderek artan kanıtların ortaya çıkması ile bu iddianın yavaş yavaş yıkılmasıyla geçmişti.
Dış güçlerin müdahalesi sorunu, insanların bir araya gelerek karşı çıkmaları kolay olan bir şey ancak Facebook, 2017 yılının daha da büyük bir kısmını öfke konuşmaları ile mücadele ederek geçirmişti. Kullanıcılar, öfke konuşmalarını etiketlemekte zorlanmaktaydılar ve bu etiketler yerleştirildiğinde de Facebook'un poliçelerinin uygulanması oldukça nadirdi ve hatta bazı durumlarda, şikayette bulunan kişiler hizmetten yasaklanmaktaydılar.
Facebook yıl boyunca bu konuyu tekrar tekrar açmıştı ve Zuckerberg'in yorumları da, firmanın konu üzerine yeterince çalışmadığını kabul etmekteydi. Zuckerberg'in söylediğine göre firma, konu hakkında "uzman grupları" ile görüşerek bu sorunları ortadan kaldırmayı hedefliyor.
Ancak Zuckerberg'in yazısında kabul ettiği konular da en azından verdiği söz kadar belirsiz gözükmekte. Zuckerberg, teknolojinin merkezi gücü dağıtması konusunda insanların ümitlerinin yıkılmakta olduğunu ve birkaç dev teknoloji firmasının her alanda öne çıkmaya başladığını söylüyor. Her ne kadar Facebook'un bu devlerden biri olduğunu söylemese de, Zuckerberg bu merkezileştirmeyi bozmaya çalışacağını ve gücü tekrar insanlara vermeye çalışacağını söylüyor.
Levent Öztürk
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