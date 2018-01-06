Zuckerberg'in 2018 sözü!

Mark Zuckerberg, her yıl olduğu gibi bu yıla da yeni bir söz ile başladı!

Zuckerberg'in 2018 sözü!

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