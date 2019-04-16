Zuckerberg'in Güvenliği için 20 Milyon Dolar
Facebook, patronu Mark Zuckerberg'in güvenliği için 20 milyon dolar harcadı!
- Levent Öztürk
Görünene göre Mark Zuckerberg'i korumak için çok fazla para gerekiyor. Facebook, Cuma günü yaptığı açıklamada, CEO'nun kişisel koruması için 20 milyon dolar harcadığını söyledi.
Google'ın Larry Page'i ve Apple'ın Steve Jobs'u gibi diğer bazı kurucu CEO'lar gibi Zuckerberg de yıllık sadece 1$ maaş alıyor ancak toplam harcaması, büyük bir kısmı kendisi ve ailesi için sağlanan "genel güvenlik programı" ve kişisel seyahatlere harcanan bir şekilde 22.6 milyon dolar idi. Bu sayı, 2017 yılında 9.1 milyon dolar iken artık iki katının üstüne çıkmış durumda.
Firma, 2.6 milyon doların özel uçak masraflarına harcandığını belirtiyor ve bu sayı da bir yıl öncekindeki 1.5 milyon dolar fiyatına göre yükselmiş durumda.
Facebook, COO Sheryl Sandberg'in güvenliği için de bir önceki yıla göre 0.3 milyon dolar artış ile 2.9 milyon dolar harcadığını söyledi. COO uçak masrafları için ise 900000 dolar harcanmış durumda...
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