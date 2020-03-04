Zula Kadınlar Turnuvasının Şampiyonu Belli Oldu

Esporda kadınların varlığını güçlendirmek için yaptığı çalışmalarla kadın esporculara tam destek veren Zula'nın yaratıcısı InGame Group, Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle "Zula Kadınlar Turnuvası"nın bu yıl ikincisini gerçekleştirdi.