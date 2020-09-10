Zula Mobile'da Oyun Keyfini Katlayacak Önemli Güncelleme!

Mayıs ayında oyun severlerle buluşan ve kısa sürede büyük ilgi gören Zula Mobile için, "Hangar Haritası" ve yeni ekipmanların eklendiği, yeni oyuncu güçlendirmesi, tuş özelleştirmeleri, süreli modlara kolay giriş gibi pek çok geliştirmeyi barındıran büyük bir güncelleme geldi. v0.14 güncellemesi, Zula severlerin mobilde oyun keyfini üst seviyeye taşıyacak.