Zula'da Süper Lig 6. Sezon Fırtına Gibi Geliyor!

Zula Süper Lig 6. Sezon, yenilenen lig sistemi, iddialı yeni takımları ve sürpriz transferleriyle başladı. İlk kez kadın oyuncuların da dahil olduğu 6. Sezon, espor severlerin rekabet ve heyecanı hep dorukta hissedeceği, toplam 90 maçlık uzun bir maraton olarak Zula Süper Lig'in en iddialı sezonu olmaya şimdiden aday.