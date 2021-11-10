Zynga'nın Geliştirdiği FarmVille 3 Çıktı!

Mobil ve MacOS'ta piyasaya sürülen oyun, birbirinden sevimli karakter ve hayvanlarıyla size rengarenk ve eğlenceli bir oyun deneyimi vadediyor.

Zynga'nın Geliştirdiği FarmVille 3 Çıktı!

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