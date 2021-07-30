Zyxel Armor G5 İncelemesi

Son beş yılda kablosuz ağların çevremizi nasıl sardığının farkında olmalısınız. Özellikle home office çalışma ve yüksek çözünürlüklü videoların yoğun olarak işlendiği ağlarda oluşan ciddi performans problemi de artık iyiden iyiye belirmeye başladı. Wi-Fi 6 standardı da bu soruna bir çözüm olarak hayatımıza girerken kendisine birbirinden yetenekli iş arkadaşları bulmaya devam ediyor. Zyxel Armor G5 de gerek profesyoneller gerekse oyuncular için son derece becerikli bir ürün.
Kullandığımız modemlerin pek çoğunun performans anlamında tüm beklentilerimize yetmediği ortada. Armor G5 de bu noktada bize bazı çözümlerle gelen, içerdiği 13 anten ile ağ performansınızı dilediğiniz yerde artırmaya vakıf bir model. Üstelik bu antenlerin tasarıma yedirildiğini ve modemin eski Çamlıca tepesine benzer görüntüde uzak, son derece şık bir ürün olduğunu belirtmem gerekiyor. Ayrıca Armor G5'in tasarımında RGB ışıklandırma desteği de kullanılmış.
Armor G5'in 2.4Ghz bandında sunduğu potansiyel hız 1.200Mbit, 5 Ghz bandında ise 4.800 Mbit. Zyxel'in yeni router'ı sahip olduğu dört çekirdekli, 64 bit 2,2 GHz hızında çalışan işlemcisiyle, 13 yüksek kazançlı anteniyle ve 12 WiFi akışıyla ile aynı anda 30 bağlantıyı birden besleyebiliyor. Kablolu bağlantıyla kullanacaksanız Armor G5'te 10G Çoklu Gigabit Ethernet LAN yuvaları mevcut. Yine arka kısımda USB 3.1 Gen 2 girişi, 2.5 Gigabit WAN portu ve ilaveten dört adet de Ethernet portu bulunmakta. Bu özellikler sayesinde prensipte 1250 MB/s hıza kadar dosya aktarımı yapabilmek mümkün.
Evdeki testlerde nasıl sonuçlar verdiğini merak edenler olacaktır.
Kablosuz bağlantıyı Router üzerinden dağıttığımızda aldığımız performans konusunda dağlar kadar farkla karşılaştık. 100Mbit download / 5Mbit upload hızlarında bir internet kullanıyorum ve salonda, modeme 2-3 metre mesafede kablosuz olarak aldığım download hızı 57-58 Mbps civarında. Kablolu olarak ise 78-79 Mbps'ye kadar çıkıyor. G5 Armor üzerinden ağı kablosuz olarak dağıttığımda ise ortama 75Mbps civarında, neredeyse kablolu bağlamışım kadar iyi bir performans aldım.
Ben koridorların bağlantıyı yiyip bitirdiği eski bir evde oturuyorum ve yatak odama gelene kadar bağlantı performansının yarısını kafadan kaybediyorum. Armor G5 ile yatak odamda en azından stabil, internette rahatça gezinmeme izin veren bir bağlantı hızı yakalayabildiğimi (23 Mbps) belirtmem gerekiyor.
Armor G5, güvenlik açısından da iddialı bir model ve aynı zamanda OpenVPN'i de destekliyor. Bu sayede her cihazınızda ayrı ayrı VPN kullanmasanız bile Armor G5'in güvenlik donanımından faydalanmanız mümkün oluyor.
Sonuç
Neticede ister oyuncu olun ister profesyonel, karşınızda son derece kabiliyetli bir ürün var. Eviniz büyükse ve performanstan taviz vermeden kablo sayısını azaltmak istiyorsanız Armor G5 size son derece değerli katkılar sunabilecek bir model. Tabii bunun da bir bedeli var, ürün piyasada 3500 TL civarında bir fiyata bulunabiliyor.
Kürşat Zaman
CHIP Online Notu: %92
+ Son derece başarılı performans
+ Şık tasarım
+ Wi-Fi 6
+ OpenVPN desteği
+ RGB aydınlatma
- Fiyatı yüksek
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