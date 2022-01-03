Zyxel MG-105 5-port Switch İncelemesi

Malumunuz, son yıllarda kullandığımız cihazların sayısının artması ve aynı zamanda bu cihazların bağlantı anlamında daha talepkar hale gelmeleri aynı döneme rastladı. Bugün bir profesyonel de olsanız, bir oyuncu da olsanız bağlantınızdan yüksek performans almak için becerikli bazı yol arkadaşlarına ihtiyaç duyuyorsunuz. Zyxel'in yeni MG-105 (5 port) ve MG-108 (8-port) yönetilmeyen switchleri de tam bu noktada yardımınıza koşuyor.
Her ne kadar multi-gigabit çağında bir sonraki aşamaya (10Gbps) girmiş olsak da bunu destekleyen cihazların azlığı ve maliyetlerin giderek yükselmesi sebebiyle 2.5Gbps bağlantılar halen performanslı, daha uygun ve geniş tabanlı bir seçenek olarak karşımızda duruyor.
Eğer Gigabit bağlantıya sahipseniz ve bu bağlantıdan tam performans almanızı sağlayacak bir switch arıyorsanız, MG-105 oldukça başarılı ve ulaşılabilir bir örnek olmuş. MG-105 tak kullan özellikli bir switch ve eğer minimum CAT5e standardında bir kablolamaya sahipseniz birkaç dakika için tam verimle kullanılmaya uygun hale geliyor. MG-105'in boyutları oldukça küçük, son derece kaliteli bir his veriyor ama fansız bir tasarım olmasının da etkisiyle, çalışırken makul düzeyde ısınıyor. Kedileriniz çok sevecektir. Haliyle duvara montaj opsiyonunu da kullanmak isteyebilirsiniz.
Sonuç
Zyxel malumunuz, ağ çözümleri konusunda akla gelen ilk firmalardan birisi. MG-105 de ister bir profesyonel olun ister video üretici, isterseniz oyuncu, ihtiyacınız olan ağ performansını sağlamak konusunda becerikli bir yardımcı olmuş. Daha fazla porta ihtiyaç duyarsanız da aynı aileye sahip olan MG-108 modeline bakabilirsiniz. Elbette bu performansı 1899 TL'den başlayan fiyatlarla sunuyor olduğunu da belirtelim. Öncelikleriniz bu yöndeyse sizi mutlu edeceği kesin.
CHIP Online Notu: %90
+ Son derece kaliteli malzeme ve işçilik
+ Kolay kurulum
+ Yüksek performans
+ Az yer kaplıyor
- Biraz sıcak çalışıyor
Kürşat Zaman
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