Özetle

Asus, Maximus IX Extreme ile tepe model anakart satın almak isteyenlere uygun bir çözüm üretmiş. Üst düzey özellikleriyle adeta dört dörtlük bir kart olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Geniş hız aşırtma ve bağlantı seçenekleri bir yana, renklendirme ve soğutma bloklarıyla da performans ve özel tasarımı aynı potada eriten Asus, sıvı soğutma bloğuyla da ısı problemini ortadan kaldırıyor. Evet, Maximus IX Extreme'in fiyatı biraz yüksek. Ancak sundukları da bir o kadar öyle.

Kimler Almalı

Üst düzey bir anakart satın almak isteyen, geniş seçeneklerin yanı sıra tasarım konusunda da özel bir arayış içinde olanlar Maximus IX Extreme'i tercih edebilirler.

ROG anakart ailesinin tepe modeli Maximus IX Exteme, oyunculara neler sunuyor? Yakından bakıyoruz...

Asus'un Z270 anakartlarının amiral gemisi konumuna yerleşen Maximus IX Extreme, oyuncuların tüm ihtiyaçlarına cevap verecek kapasitede olmasıyla önem arz ediyor. Republic of Gamers oluşumu içinde yer alan Maximus IX Extreme, derin AURA LED aydınlatma sistemi ve geniş sıvı soğutma bloğuyla birlikte iyi bir işlemci ve bellek seti ile hız aşırtma yeteneklerini sergilemek isteyen oyun severlere uygun bir platform olurken, özellikle bir ROG Poseidon GeForce GTX 1080 Ti ile taçlandırılmayı hak ediyor.

Üst düzey hız aşırtma seçenekleri

Intel'in LGA 1151 soket yapılı 6'ıncı ve 7'inci nesil işlemcilerine uygun olan kart, özellikle dahili mono blok ve su soğutma bölgesi ile rakiplerinden ayrılıyor. Yani bu anakart için bir sıvı soğutma sistemine ihtiyacınız olacak. Özellikle i7 7700K ile kullanıldığında size geniş hız aşırtma yetenekleri sunacak olan kart, bellek frekanslarını da yukarı çekmenize olanak tanıyor. Üzerinde toplamda 64 GB maksimum kapasiteli DDR4 bellek blokları bulunduran kart, 4133 MHz ve üzerinin kapılarını aralıyor. Hız aşırtma işlemlerini yapmak için UEFI Bios'u kullanıyorsunuz. Burada yer alan EZ ve Advanced modlar ile kolaylıkla işlemci ve bellek frekansları üzerinde oynayabiliyorsunuz. Burada yine 5 yönlü optimizasyon oldukça işinize yarıyor.

Güçlü depolama: Çift M.2

Maximus IX Extreme ile yalnızca işlemci ve bellek noktalarında değil, depolama konusunda da geniş seçeneğiniz var. NVMe SSD RAID desteği sağlayan çift PCIe 3.0 x4 M.2 yuvasına sahip olan Maximus IX Extreme, ayrıca sekiz adet SATA 6Gbps yuvasıyla da geniş bir yelpaze sağlıyor. Bu arada M.2 soketlerine, ısınmasını engellemek üzere soğutma bloğu altında yer verildiğini de söyleyelim. Yine özellikle M.2 ile yüksek transfer hızı demişken, kartın bağlantıları arasında Thunderbolt 3 yuvasının bulunduğunu da söylemek lazım. Böylece 40 GB/s hızında veri transferi gerçekleştirebiliyorsunuz.

Geniş bağlantı alternatifleri

Maximus IX Extreme'de arka bağlantılarını da bir kalkan altına alan Asus, burada da geniş bağlantı seçenekleri sunuyor bizlere. Burada HDMI 1.4b ve DisplayPort 1.2 portlarının yanı sıra çok sayıda USB 3.1 portu yer alıyor. Yine kartın renkli yapısına bağlı olarak ses girişlerini de renkli LED'lerle süsleyen Asus, Intel'in I219-V LAN portuna da burada yer vermiş. Ancak burada yer alan HDMI portunun 2.0b formatında olmasını beklerdik; ancak Asus tercihini 1.4b versiyonundan yana kullanmış.

Online karşılaşmalara hazır

Artık PC'de oyun oynamak tek başına yapılan bir eylem olmadığından, kablosuz bağlantı teknolojileri büyük önem arz ediyor. Maximus IX Extreme, anakart ailesinin tepe modellerinden biri olduğu için kablosuz bağlantı konusunu da atlamıyor. Wi-Fi kısmında 2x2 802.11ac MU-MIMO kablosuz bağlantı desteği getiren kart, öte yandan Bluetooth 4.1'i destekliyor. 2.4/5GHz bantlarında veri iletişimi yapabilen kart, ayrıca kutu içeriğinde bir anten de taşıyor. Bunu bağlantı bloğu arasına yer alan anten çıkışlarına bağlıyor ve masanızın üzerine yerleştiriyorsunuz.

Asus Maximus IX Extreme Teknik Özellikleri Ürün Modeli Asus Maximus IX Extreme Ürün Türü Anakart CHIP Online Notu 93 Üretici ASUS Firma AsusTek Computer (216) 521 47 25 Teknik Detaylar Form Faktör ATX Form Factor Soket Intel Soket 1151 İşlemci Intel Core i3 / i5 / i7, Pentium, Celeron Yonga Seti Intel Z270 Bellek 4 x DIMM Maks. 64 GB DDR4 Grafik Intel HD Grafik Desteği Çoklu GPU Desteği NVIDIA 2-Way SLI, AMD 3-Way CrossFireX LAN Intel I219V Kablosuz Veri Ağı Wi-Fi 802.11ac (MU-MIMO), Bluetooth 4.1 Bağlantılar USB 3.1 (6 adet), USB Type-C, HDMI, DisplayPort, S/PDIF

Alternatifleri

Asus Maximus IX Extreme yerine dilerseniz MSI Z270 XPower Gaming Titanium'u da yakından inceleyebilirsiniz.