Philips BASS+ SHB3175 incelemesi Philips BASS+ SHB3175 İncelemesi

Oynat Philips BASS+ SHB3175 Video İnceleme Philips'in yoğun bas sesli kulaklık ailesi BASS+'tan SHB3175 modelini kulağımıza taktık. İşte sonuç!
CHIP ONLINE Notu
69
  • Bas sesler
  • Uzun pil ömrü
  • Kompakt yapı
  • Kablolu & kablosuz kullanım
  • NFC yok
  • Konfor
  • Yüksek fiyat
Özetle

Philips BASS+ SHB3175, yüksek bas performansı arayan müzikseverlerin bu anlamda beğenecekleri bir kulaklık oluyor. Kompakt yapısı ve hem kablolu hem kablosuz olarak kullanılabilmesiyle hedef kitlesini geniş tutan kulaklık, konfor anlamındaysa açıkçası sınıfta kalıyor. Kulak köprüsü sebebiyle rahat bulmadığımız BASS+ SHB3175'in fiyatı ise 499 TL dolaylarında.

Kimler Almalı

Philips BASS+ SHB3175, tür olarak yoğun bas ses seven kullanıcıların ilgi alanına giren bir Bluetooth kulaklık oluyor.

Philips'in yoğun bas sesli kulaklık ailesi BASS+'tan SHB3175 modelini kulağımıza taktık. İşte sonuç!

Müzik aygıtları denince akla gelen ilk markalardan biri olan Philips, başarılı hoparlör ve kulaklıklarıyla müzikseverlere hitap ediyor. Kısa bir süre önce ses cihazları arasına yenilerini ekleyen Philips, yeni BASS+ ailesi ile ofisimize de konuk oldu. Zamanla bu ailedeki tüm kulaklıklara yakından bakacağız elbette; açılışı ise hem kablosuz yapıda olan hem de geniş kulak üstü sürücülere sahip olan BASS+ SHB3175 modeli ile yapıyoruz.

Yüksek bas performansı

Philips BASS+ SHB3175, Bluetooth bir kulaklık seti. Bluetooth 4.1 üzerinden telefon ve benzeri cihazlarla kullanabileceğiniz kulaklık, aynı zamanda kablolu bağlantı için kablo da getiriyor. Böylece pili bittiğinde veya Bluetooth desteği olmayan cihazlarınızla kullanmak istediğinizde de onu kullanabiliyorsunuz.

Eşleştirme için herhangi bir NFC desteği sunmayan kulaklık, direkt olarak Bluetooth menüsünden eşleştirilebiliyor. Pek çok yeni modelde olduğu gibi NFC de yer alsa, çok daha iyi olurdu kanaatindeyiz. Ancak bu modelde bu özellik bulunmuyor.

Ses kaynağından 10 metreye kadar menzil sunan kulaklık, pil ömrüyle de uzun çalma sürelerine sahip. 13 saate kadar çalma süresi sunan kulaklık, aynı zamanda telefon görüşmelerinizi de 13 saate kadar cevaplayabilmenizi sağlıyor. Kulaklığın bekleme süresi ise 166 saate kadar sürüyor.

Ses kalitesiyle tatmin edici olan BASS+ SHB3175, özellikle bas seslerde keyifli performans sağlıyor. Özellikle elektronik müziklerden hoşlanan kullanıcıların, bu kulaklığı fazlasıyla seveceğini söyleyebiliriz.

Tasarım

BASS+ SHB3175'in tasarımına değinecek olursak, kompakt ve katlanabilir yapısıyla, kullanmadığınız zamanlarda yanınızda kolaylıkla taşıyabileceğinizden bahsederek başlayabiliriz. Sol kulak ünitesi üzerinde 3.5 mm'lik kulaklık girişini, sağ kulak ünitesi üzerinde ise kulaklığı şarj edebilmeniz için şarj girişini bulunduran kulaklık, ayrıca yine burada ses, çağrı cevaplama ve Bluetooth tuşlarını bulunduruyor.

Kulaklığın katlanabilir yapısı ve tuşların yerleri tasarımdaki güzel detaylar. Buna bir de kulaklığın üzerindeki beyaz renkli büyük "+" işaretini de ekleyelim. Böylece tasarıma hareket katan kulaklık, konfor anlamında ise ne yazık ki bizi üzdü. Bunun sebebini ise kulaklık köprüsü oluşturuyor.

Kulaklığın tamamı plastik malzemeye sahip. Kulak üniteleri üzerinde her ne kadar yumuşak yastıklar yer alsa da, sert plastik malzemeden oluşan kulaklık köprüsü dikkate alınmamış. Özellikle sürücü uzunluğunu ayarladığınız sürgü kısmının kenarındaki sert plastik çıkıntılar, başınızı fazlasıyla rahatsız ediyor. Bu nedenle kulaklığı rahat ve konforlu bulduğumuzu söyleyemeyiz.

Philips BASS+ SHB3175 Teknik Özellikleri
Ürün Modeli Philips BASS+ SHB3175
Ürün Türü Kulaklık
CHIP Online Notu 69
Üretici Philips
Teknik Detaylar
Tip Kulak üstü
Bağlantı Kablosuz, Kablolu
Bluetooth 4.1
NFC Yok
Menzil 10 metreye kadar
Sürücüler 40 mm
Frekans Aralığı 8 – 21.500 Hz
Pil Ömrü 13 saate kadar
Bekleme Süresi 166 saate kadar
Ağırlık 132 gr.

Alternatifleri

Philips BASS+ SHB3175'e alternatif olarak Sony MDR-XB650B modelini rahatlıkla düşünebilirsiniz.

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