CHIP Ekim/Kasım/Aralık 2017
Güvenlik, performans ve gizlilik için en iyi browser ayarları, daha az enerji tüketen bir PC için ipuçları, Ryzen Pc toplama rehberi ve 2 test birden!
Güvenlik, performans ve gizlilik için en iyi browser ayarları, daha az enerji tüketen bir PC için ipuçları, düşük bütçe ile canavar bir oyun bilgisayarı için Ryzen PC toplama rehberi, 8" ve üstü tablet ile Kabylake notebook testi, unutulan şifreleri geri kazanmanız için ipuçları ve Çin'den akıllı telefon rehberi alma makalesi CHIP Ekim/Kasım/Aralık 2017 sayısının başlıca yazı konuları. Ayrıca Windows, Office, donanım, fotoğraf, mobil ve sosyal ağlar için sorunlarınıza çözüm olacak onlarca ipucu, ürün incelemeler ve en popüler oyunlar da yine CHIP'in bu sayısında...
Doğru online kursu bulun!
Online kurslardaki çeşitlilik her öğrenebilen yetenek için imkan sağlıyor!
İnternette stressiz sörf keyfi
Gitgide vahşi batıya dönüşen internette doğru tarayıcı ayarları ile kendinize konforlu ve güvenli bir sörf alanı oluşturun.
Android 8.0 Oreo
Mobil işletim sisteminin yeni sürümünü inceledik. Bizi neler bekliyor?
Günümüzün elektrikli otomobil alternatifleri
Hyudai uygun fiyatı, onda yakıt hücreleri, BMW ise tamamen çapraz bağlanmaya güveniyor
Çin malı telefon satın alma rehberi
Kore ve Kaliforniya'da tasarlananlar kadar iyi olan Çinli markaların telefonlarını alırken nelere dikkat etmek gerekiyor
Parolanızı mı unuttunuz?
Sorun değil! Doğru ipuçlarıyla bilgilerinize ve cihazlarınıza tekrardan erişim sağlayabilirsiniz
Her bilgisayar için SSD hızı mümkün
PC'ler için en iyi hızlandırma seçeneği olan SSD seçimi ve kurulum rehberi
En dip köşelere bile kablosuz ağ ulaştırın
Düşük kapsama alanı ve yavaşlık problemi nasıl çözülür merak ediyor musunuz?
Ryzen PC: Cimriler için canavar oyun PC'si
Farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek bir Ryzen PC'i nasıl toplayabileceğimizi anlatıyoruz.
Gereksiz güç tüketen işlemler
Tamamen masum olduğunu düşündüğünüz işlemlerin ne kadar çok güç harcadığını görüp şaşırabilirsiniz
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın