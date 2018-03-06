CHIP Ocak/Şubat/Mart 2018
Ofis,genel,oyuncu,rüya! Her ihtiyaca uygun PC topluyoruz, Eski donanımları çöpe atma geliştir, bütçe dostu güçlü telefon ve pro oyuncu monitör testi!
Ofis, genel, oyuncu, rüya! Her ihtiyaca uygun PC topluyoruz, Eski donanımları çöpe atma geliştir, bütçe dostu güçlü telefon ve profesyonel oyuncu monitör testi, kripto para devrimi, evden çalışarak para kazanma, yapay zeka silahlar ve Darknet hala neden durdurulamıyor gibi makaleler CHIP Ocak/Şubat/Mart 2017 sayısının başlıca yazı konuları. Ayrıca Windows, Office, donanım, fotoğraf, mobil ve sosyal ağlar için sorunlarınıza çözüm olacak onlarca ipucu, ürün incelemeler ve en popüler oyunlar da yine CHIP'in bu sayısında...
Kripto para devrimi
Kripto paralar ve akıllı sözleşmeler önce ekonomide, sonra da devletlerde devrim yapacak!
Evden çalışıp kazanın
Sanal işçiliğin geleceği Crowdworking kavramı, tartışmaları da beraberinde getiriyor! Peki bilmeniz gerekenler neler?
Apple'ın gizli dosyaları
Apple'ın onuncu yıldönümünde tanıtılan iPhone X ne kadar iyi?
Süpermarkette tüm gözler sizin üzerinizde!
İşletmeler, market içinde müşterilerinin her adımını izliyor. Peki bunu yapmaya gerçekten izinleri var mı?
Karanlık işler!
Yüksek teknolojiyi kullanıyorlar, her türlü numarayı biliyorlar ve kaçmaya devam ediyorlar. Peki hala neden durdurulamıyorlar?
IAA'da yeni özellikler
Frankfurt'taki fuar bu yıl e-sürüş ve otonomi alanlarındaki yeniden doğuşu gözler önüne serdi!
Büyük hacker raporu
Black Hat, Def Con ve Cyber Week buluşmalarında lider güvenlik uzmanları gelecekteki saldırı şekilleri ve korunma yollarını tartıştılar
Nissan Leaf II: Her şeyden daha iyi
En çok satılan e-arabaya güncelleme geldi. Yeni aracı Japonya'da yerinde detaylı bir teste tabi tuttuk!
Fikirsizlerin vadisi
Silikon Vadisi yeni dünyanın doğum yeri olacaktı! Fakat onun askerlerinin gerçeklikle bağı kopmuş gibi duruyor
Elektrikli araçlar gücünü nereden alacak?
CHIP olarak elektrikli araçlar için gelecekte kullanılacak alternatif enerji kaynaklarını araştırdık
Seçim kampanyalarındaki dedikodu robotları
Seçimlere hile karıştırmanın tek yolu sandık içindeki zarflardan geçmiyor. Seçmenler seçim öncesinde algoritmalar ile nasıl kandırılıyor?
Komut satırlarının savaşı
Yapay zekaya sahip silahlar insanlığın geleceği için ne kadar tehdit oluşturuyor?
KAPAK: Her bütçeye uygun PC topluyoruz!
Alışık olduğumuz soru bir kez daha karşımızda: PC'de işlemci Intel mi, AMD mi olmalı? Soruyu fiyat aralıkları açısından değerlendirdik
Test: Sınırsız müzik hazzı
En iyi online müzik portallarını ürün yelpazesi, uygulama ve özelliklerin ahenkli çalışması açısından değerlendirdik
Geliştir, çöpe atma!
Ufak dokunuşlarla eski donanımlarınızı tekrar ayağa kaldırmanın yolları
Test: Ofis ve oyun için en iyi monitörler
Geçmişte hiç olmadığı kadar keskin ve kusursuz görüntü sunan akıllı monitörleri mercek altına aldık!
Test: Uygun fiyatlı ve güçlü akıllı telefonlar
Kaliteli akıllı telefonların aşırı pahalı olması gerekmiyor. İşte size en iyi seçenekler
Test: İş seyahati için uygun dizüstüler
Özellikle iş seyahatlerinizde iş yükünün altından kolaylıkla kalkabilecek çok yönlü cihazları masaya yatırdık.
Test: hangi bulut depolama seçeneği en iyisi?
Ucuz, rahat ve güvenli, büyük bulut depolama servislerini sizler için gözden geçirdik
Her köşeye erişebilen kablosuz ağ
Yeni karma WLAN sistemini pratikte test ettik. Ne kadar verimli inceledik!
Windows 10'un geleceği
Windows 10 redtone 3 güncellemesinin en dikkat çeken yeniliklerini derledik
Tekrar görmek mümkün mü?
Giyilebilirler, görme ve işitme engelliler için tam bir kurtarıcı olacak!
Deri altı teknolojileri
Şeker hastaları için sürekli kan almak zorunda olmadan test yapan teknolojiyi test ettik
Nefes takip aracı ile stres azalıyor mu?
Nefes egzersizleri ile insanlara kendini daha iyi hissettirmeyi amaçlayan Spire ne kadar başarılı?
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