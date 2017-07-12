CHIP Temmuz/Ağustos/Eylül 2017
Windows Geliştirici Güncellemesi, 2018 ötesi teknoloji trendleri, Hacklendiniz mi, PC toplama rehberi, 5Ghz'e hızaşırtma, İpuçları, En yeni oyunlar...
Enformasyonun gizli gücü, Windows Geliştirici Güncellemesi neler getiriyor?, 100-gün testi: iPhone7 vs Galaxy S7, 2018 ve ötesi teknoloji trendleri, Otomobil endüstrisinin hedefleri, 2020 araçları için 10 en iyi fikir!, Gelecekte ulaşım, Tıbbın geleceği, Geleceğin virüs koruması, Robotlar için hukuk, Robotlar için vergi, Yoksa Hack'lendim mi?, Test: 8 çekirdekli Ryzen Intel işlemcilere karşı!, Hızlı, etkili ve akıllı yedekleme, 5Ghz'e hızaşırtma! ve Ev ağınız için iki kat hız!, CHIP Temmuz/Ağustos/Eylül 2017 sayısının başlıca yazı konuları. Ayrıca Windows, Office, donanım, fotoğraf, mobil ve sosyal ağlar için sorunlarınıza çözüm olacak onlarca ipucu, ürün incelemeler ve en popüler oyunlar da yine CHIP'in bu sayısında...
Enformasyonun gizli gücü
Bir bilgisayarın, sizin hakkınızda en yakın arkadaşınızdan daha çok şey bilmesi için 70 "beğeni" yeterli oluyor!
Windows Geliştirici Güncellemesi neler getiriyor?
Yeni Windows 10'un değişen dikkat çekici özelliklerini sizler için derledik.
100-gün testi: iPhone7 vs Galaxy S7
Uzun süreli kullanım ve tamir maliyetleri bakımından iki ezeli rakibi karşılaştırdık.
2018 ve ötesi teknoloji trendleri
Yapay zeka ve nesnelerin interneti tempoyu belirleyecek
Otomobil endüstrisinin hedefleri
Tesla ve Silikon Vadisi Almanya'nın otomotiv endüstrisini sıkıştırıyor
2020 araçları için 10 en iyi fikir!
Geleceğin en etkili 10 araç teknolojisini listeledik
Gelecekte ulaşım
Çözümler ilginç ama sanki sorun çözümle karıştırılıyor gibi!
Tıbbın geleceği
Algoritmaların teşhis koyduğu, bioyazıcıdan yedek parçalarımızın üretildiği bir dünyaya ne dersiniz?
Geleceğin virüs koruması
Makinesel öğrenme bir çözüm gibi görünüyor olsa da virüs yazanların kritik bir avantajı var!
Robotlar için hukuk
Yapay zeka bir zarara sebep olursa kim sorumlu olacak? İpuçlarını arıyoruz!
Robotlar için vergi
Madem işimizi elimizden alıyorlar, o zaman yaşamımızı finanse de etsinler!
Yoksa Hack'lendim mi?
Yeni CHIP PC toplama rehberi
Test: 8 çekirdekli Ryzen Intel işlemcilere karşı!
A performansta daha ulaşılabilir yepyeni alanlar ortaya çıkıyor
Hızlı, etkili ve akıllı yedekleme
Dosya yedeklemelerinizi otomatik, hızlı ve eksiksiz hale getirecek en yeni ipuçları
5Ghz'e hızaşırtma!
Intel'in kilitsiz işlemcileri ile normal versiyonlardan %20 daha fazla güç alabilirsiniz
Ev ağınız için iki kat hız!
Kablolu ağı Gigabit sınırından kurtarıp iki kat hızlandırmaya var mısınız?
Mahmut Karslıoğlu
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