2018'de USB Bellekle Yapabileceğiniz 6 Şey!
Artık eskisi kadar kullanmadığımız USB bellekleri kullanmanızı sağlayacak 6 yol, yazımızda!
Yakın geçmişte dosya paylaşımının vazgeçilmezi USB çubukları, yerini geniş ölçüde bulut hizmetlere bıraktı. Yine de tamamen ölmüş değiller; onlardan faydalanabileceğiniz birçok alan var. Bir yerlerde boş boş bekleyen bir USB sürücünüz varsa, işte ondan faydalanmanızı sağlayacak birkaç yol.
1. Taşınabilir Linux sistemi kurun
Linux dağıtımlarının birçoğu, USB sürücüsünden direkt olarak çalışabiliyor. Bu sayede tam bir işletim sistemini taşınabilir sürücü üzerinde tutabiliyor, dosyalarınızla birlikte istediğiniz yere götürebiliyor ve herhangi bir PC'ye takarak çalıştırabiliyorsunuz.
2. Uygulamalarınızı yanınızda taşıyın
Bütün bir işletim sistemini yanınızda taşımak kulağınıza abartılı geliyorsa, Windows'u terk etmeden uygulamalarınızı USB sürücünüzde taşıyabilirsiniz. Bu durumda uygulamalar, asıl işletim sisteminden farklı bir konumda bulunacak ve sabit diskinizde yer kaplamayacaktır. Popüler uygulamaların çoğu, bu şekilde çalışabiliyor. Çantanızda bir laptop taşımak yerine küçük bir USB bellek taşımak, yükünüzü ciddi biçimde hafifletebilir.
3. Yolculuk öncesi hazırlık
Dosyalarınıza Dropbox gibi hizmetler üzerinden çevrimiçi olarak kolaylıkla ulaşabilirsiniz ancak tatile gidiyorsanız, pahalı mobil ağlara para ödememek veya Wi-Fi bağlantısı aramamak için dosyalarınızı fiziksel olarak yanınızda taşımanızda fayda var. Elbette yine bir PC'ye ihtiyacınız olacak, ancak bu laptop'la dolaşmaktan ve yabancı PC'lerde şifrelerinizi yazmaktan daha iyi olabilir.
4. Virüs temizliği
Virüs bulaşan bilgisayarınızı temizlemek, her zaman pek kolay olmayabilir. Bazı virüsler, sık başvurulan temizleme yöntemlerine engel olabildiği gibi bazıları, internete bağlanmanızı hatta PC'nizi açmanızı engelleyebilir. İşte burada temizleyici USB belleğiniz devreye giriyor. Anvi Rescue Disk, ClamWin Portable, Avira PC Cleaner ve Emsisoft Emergency Kit gibi ücretsiz antivirüsleri USB sürücüsünde taşıyabilir, virüs bulaşan PC'yi temizlemeyi deneyebilirsiniz.
5. Kurtarma sürücüsü oluşturun
Teknik sorunlar bazen bilgisayarınızın açılmasına engel olabilir. Bu durumda bir USB kurtarma sürücüsüyle Windows'u tekrar hayata döndürebilirsiniz. Ancak öncesinde bu sürücüyü hazırlamanız gerekiyor.
Başlat menüsünü açın ve "kurtarma sürücüsü oluştur" öğesini bulup çalıştırın. Açılan pencerede "Sistem dosyalarını kurtarma sürücüsüne yedekle" seçeneğini işaretleyin ve İleri düğmesine tıklayın. Bir USB sürücüsü bağladıktan sonra bu sürücüyü listeden seçin ve Oluştur'a tıklayın.
İşlem tamamlandığında acil durumlarda üzerinden ön yükleme yapabileceğiniz bir USB sürücünüz olacak.
6. Web'de güvenle dolaşın
Web'de veya deep web'de güvenle dolaşmanızı sağlayacak, çıkardığınızda tüm izlerinizin PC'den silineceği bir USB sürücüsü oluşturabilirsiniz. USB sürücüden çalışabilen Tails OS, USB belleği söktüğünüzde etkinliğinizin tüm izlerinin kaybolmasını sağlıyor.
Alternatif olarak Tor Browser'ın dünyasına girmek istiyorsanız, bunu da yapabilirsiniz.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu YorumlarıToplam 1 Yorum Giriş Yapın
güzel bilgiler chıp ekibi