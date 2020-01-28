3.000 Yıllık Mumyanın Sesini Tekrar Ürettiler

Araştırmacılar, 3.000 yıllık bir mumyanın sesini üç boyutlu baskı yoluyla yeniden oluşturdular. Daha doğrusu bu yolda bir adım attılar.
Mumyalanmış rahibin gövdesi ve sesle ilgili yumuşak dokuları sağlam kaldığından, ses yollarını bir CT taramasının (bilgisayarlı tomografi) ardından üç boyutlu olarak tekrar üretmek çok zor olmadı. Londra Üniversitesi, York ve Leeds Müzesi Üniversitesi'nden araştırmacıların "Geçmişten Sesler" projesi kapsamında kullanıcı tarafından kontrol edilebilen, yapay bir "Vokal Sistemi Organı" üç boyutlu olarak basıldı. Böylece araştırmacılar, tek bir sesli harfi sentezleyebildiler.
Researchers recreate what mummy's voice would have sounded likeAn ancient Egyptian buried with the wish to speak again after death had it granted in an unexpected way when researchers in England recreated the voice of a mummified priest by recreating his vocal cords with a 3-D printer.
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Each weekday morning, "CBS This Morning" co-hosts Gayle King, Anthony Mason and Tony Dokoupil deliver two hours of original reporting, breaking news and top-level newsmaker interviews in an engaging and informative format that challenges the norm in network morning news programs. The broadcast has earned a prestigious Peabody Award, a Polk Award, four News & Documentary Emmys, three Daytime Emmys and the 2017 Edward R. Murrow Award for Best Newscast. The broadcast was also honored with an Alfred I. duPont-Columbia Award as part of CBS News division-wide coverage of the shootings at Sandy Hook Elementary School in Newtown, Connecticut. Check local listings for "CBS This Morning" broadcast times.
Ortaya çıkan ses, elektronik bir kuzunun melemesinden çok farklı olmasa da araştırmacılar, cümleleri tekrar seslendirecek bir bilgisayar modeli geliştirmeyi planlıyorlar. Araştırmacılara göre ses yolunu temel alarak üretilen bu ses, konuşma üretmek için yeterli değil. Bunun için dilin ilgili ses yolu eklemleri, fonetikleri ve zamanlama kalıpları hakkında da bilgi gerekiyor. Dolayısıyla mumyadan kalanlar, konuşma sesinini tekrar oluşturmak için yeterli değil gibi görünüyor.
Bu alanda uzun çalışmalara ihtiyaç olsa da, bir gün binlerce yıl önce ölenlerin sesini, daha doğrusu bir taklidini duymamız mümkün olabilecek gibi görünüyor.
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