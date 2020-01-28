3.000 Yıllık Mumyanın Sesini Tekrar Ürettiler

Araştırmacılar, Antik Mısır'dan kalan 3.000 yıllık bir rahip mumyasının ses yollarını üç boyutlu baskıyla yeniden üretti, bu ses ortaya çıktı!

28 Ocak 2020 15:00