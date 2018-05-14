7 Harika Yüz Değiştirme Uygulaması!
Hangi yüz değiştirme uygulamasını kullanacağınızı bir türlü bulamıyorsanız, gelin size yardımcı olalım!
Yüz değiştirme, son zamanlarda telefonda yapabileceğiniz en eğlenceli şeylerin ilk sıralarında bulunuyor. Akıllı telefonunuzda kullanabileceğiniz bu harika uygulamalar sizi eğlendirdiği kadar, arkadaşlarınızı da kahkahalara boğma potansiyeline sahip. Aşağıda ön kamerayı kullanarak yüzünüzü eğlenceli veya korkunç şeylerle değiştirebilen 7 harika uygulamayı sıraladık.
Face Swap by Axhunter
Face Swap, fotoğraflarınızdaki yüzlerin yerini değiştirebiliyor, istenen sonucu elde etmeniz için onları döndürüp, boyutlandırabiliyor. Başlamak için programa bir fotoğraf eklemeniz yeterli.
Google Play'den indirin: Face Swap by Axhunter
Face Swap
Face Swap, yüzünüzü arkadaşlarınızın veya ünlülerin yüzleriyle değiştirmenize izin veriyor. Uygulamada kullanabileceğiniz birçok sticker, hayvan teması, çizgifilm karakteri ve film karakteri var. Uygulamada yüz tanıma işlevi bulunduğu için fotoğrafı çekmeniz yeterli; gerisini uygulama hallediyor.
Google Play'den indirin: Face Swap
Face Swap Live Beta
Hem siz, hem arkadaşlarınız gülmekten kırılacak. Face Swap Live Beta ile mevcut fotoğraflarınızdaki veya yeni çektiğiniz fotoğraflardaki yüzleri ünlü kişilerin yüzleriyle değiştirmeniz mümkün. Uygulama, seçtiğiniz fotoğraftaki yüzü otomatik olarak algılayıp değiştirmenize izin veriyor. Oluşturduğunuz fotoğrafı cihaza kaydedebiliyor veya Twitter, Facebook, Google+ gibi sosyal ağlarda paylaşabiliyorsunuz.
Google Play'den indirin: Face Swap Live Beta
Face Swap by Microsoft
Microsoft tarafından geliştirilen bu aracı kullanarak yüzünüzü başkalarının yüzüyle, hayvanlarla veya çeşitli nesnelerle değiştirebilirsiniz. Fotoğrafınız üzerinde yeni stiller, saç stilleri deneyebilirsiniz. Denemelerinizi uygulama içerisinde bulunan galerideki ön-yüklü fotoğraflarda da yapabilirsiniz.
Google Play'den indirin: Face Swap by Microsoft
Face Swap by Wombatica Gold
Face Swap by Wombatica Gold ile bir süper kahramana, kötü adama, hayvana veya bir zombiye dönüşebilirsiniz. Uygulama içerisindeki efektler ve şablonlar sayesinde birçok şeye dönüşmeniz mümkün. Sonuçları gerçek zamanlı olarak görebilirsiniz. Sonucu kaydetmek için bir düğmeye dokunmanız yeterli.
Google Play'den indirin: Face Swap by Wombatica Gold
Face Swap Booth – Face Changer
Yüzünüzü ünlü bir şarkıcının, oyuncunun, TV sunucusunun veya popüler bir blog yazarının yüzüyle değiştirmeyi mi hayal ediyorsunuz? Face Swap Booth size bu şansı tanıyor. Uygulamanın kullanımı oldukça kolay - öğrenmeniz bir dakikadan fazla sürmeyecek.
Google Play'den indirin: Face Swap Booth – Face Changer
MSQRD
Hayaliniz film kahramanına, korkunç karakterlere, bir kaplana, kutup ayısına veya orangutana dönüşmek ise, MSQRD tam size göre.
MSQRD, yüzünüzü analiz ederek onun üç boyutlu bir modelini oluşturuyor. Uygulama o kadar başarılı ki, maskenin nerede bittiğini, yüzünüzün nereden başladığını anlamanız zor.
Fotoğraflarınıza göz yaşı, büyük gözler, kaş veya devasa gözlükler eklemek, uygulamanın yetenekleri arasında. Üstelik filtreler ve maskeler, video kaydederken yüzünüzü takip ediyor ve maske destekliyorsa, yüz ifadelerinizi tekrarlayabiliyorlar.
Google Play'den indirin: MSQRD
Zeynel A. Öztürk
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