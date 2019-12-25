ABD'den İngiltere'ye Uyarı: "Huawei Sırlarınızı Çalacak"

İngiltere'nin Huawei ile anlaştığını gören ABD, bu durumdan pek de memnun gibi görünmüyor!

ABD'den Uyarı: "Huawei Sırlarınızı Çalacak"

Amerikan hükümeti, Çinli teknoloji devi Huawei'nin 5G ekipmanlarını kullanmaması konusunda İngiltere'yi bir kez daha uyardı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, 5G iletişim ağını Huawei'ye açmanın İngiltere'nin gizli istihbarat servislerini riske atacağını söyledi. ABD, iddialarıyla ilgili somut bir kanıt göstermezken, Huawei'nin bu tür iddiaları sürekli olarak reddettiği biliniyor. Elbette ABD için durum sadece endişeden ibaretse, bunun bir kanıtı olmayabilir.

Financial Times'a konuşan O'Brien, Huawei'nin 5G donanımlarının Çin hükümeti tarafından uluslararası casusluk için "kullanılabileceğini ve kullanılacağını" söyledi. O'Brien'e göre Çin, bu şekilde devlet sırlarını çalacak. O'Brien, İngiltere'nin Huawei ile ilişkisini bir tür ticari iş olarak değerlendirmesinin kendilerini şoka uğrattığını söyledi.

O'Brien'e göre Avrupa, Japonya, Yeni Zelanda ve Avustralya, ABD'nin uzun zamandır söylediği şeyleri sonunda anlamaya başladılar.

Huawei geçen ay Londra'daki 5G İnovasyon ve Deneyim Merkezi'nde kendi teknolojilerini tanıtmıştı. Firma, İngiltere'nin dört mobil sağlayıcısı ile anlaşmaya varmış bulunuyor.

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