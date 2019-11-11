Akıllı Hoparlörleri Lazerle Hack'lediler!

Üreticilerin muhtemelen aklından geçmeyen bu yöntem, akıllı telefondan hoparlöre kadar pek çok cihazınızı hacker'lara teslim edebilir!

Akıllı Hoparlörleri Lazerle Kontrol Ettiler

Lazer işaretçilerinin akıllı hoparlörleri, telefonları ve tabletleri uzun mesafelerden kontrol edebildiği gösterildi. Üreticilerin aklına gelmeyen güvenlik açığı, yazılım güncellemesiyle düzeltilebilecek gibi görünmüyor.

Oynat Akıllı Hoparlörleri Lazerle Kontrol Ettiler Üreticilerin muhtemelen aklından geçmeyen bu yöntem, akıllı telefondan hoparlöre, cihazlarınızı hacker'lara teslim edebilir!

Tokyo ve Michigan Üniversitesi'nden araştırmacılar, Google Asistan, Apple Siri ve Amazon Alexa'yı parlak lazer işaretçileri cihazların mikrofonuna yönelterek nasıl kontrol ettiklerini gösterdiler. Araştırmacılar bu işi 70 - 100 metre mesafeden gerçekleştirebildi. Farklı bir binada bulunan Google Home akıllı hoparlör, bu yöntemle garajın kapısını açmak için kullanıldı. Lazerle ne yapıldığı ise açık: "OK Google, garajın kapısını aç" sözcüklerini mikrofona fısıldamak.

Bunun için lazer, cihazların mikrofonunda bulunan, diyafram adlı küçük plağa yöneltiliyor. Normalde sesle titreşen diyaframı lazerle titreştirerek sesli komutlar taklit ediliyor.

Araştırmacılar, bu sorunla ilgili Tesla, Ford, Amazon, Apple ve Google'ı uyardılar. Takımın aynı teknikle Google Home/Nest, Echo Plus/Show/Dot, Facebook Portal Mini, Fire Cube TV, EchoBee 4, iPhone XR, iPad 6. nesil, Samsung Galaxy S9 ve Google Pixel 2'yi de kontrol edebildiğini belirtelim.

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