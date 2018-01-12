Antivirüs Uyumlu Değilse Yama Yok!
Kullandığınız antivirüs, sizi Meltdown ve Spectre yamalarından mahrum bırakıyor olabilir! İşte Microsoft'un açıklaması ve bilmeniz gerekenler
Microsoft, güvenlik açıkları Meltdown ve Spectre için yama yayınlarken bazı antivirüslerin bu yamalarla uyumsuz olabileceğinin söylenmesi, ilginç bir gelişmeydi. Firma şimdi tüm antivirüslerin uyumlu hale gelmesi için sert bir adım atarak, bir kayıt defteri değeri değiştirilene dek tüm güvenlik güncellemelerini kapatıyor.
Firmadan konu hakkında gelen açıklama, şöyle oldu:
"Müşterilerimiz Ocak 2018 yamalarını (veya sonraki herhangi bir güvenlik güncellemesini) antivirüs yazılım sağlayıcısı şu kayıt defteri anahtarını değiştirene dek almayacak ve güvenlik açıklarından korunmayacaktır."
Microsoft'un böyle katı bir önlem almasının nedeni, firmanın yayınladığı makalede açıklanıyor. Bazı antivirüsler tarama işlemleri sırasında kernel belleğine "desteklenmeyen çağrılar" gönderebiliyorlar ve bu, Meltdown ve Spectre yamasının yüklenmesinin ardından sorunlara yol açabiliyor. Antivirüsler kernel belleğine eskisi gibi özgürce ulaşamadığı için sistem kilitlenmeleri yaşanabiliyor veya mavi ekran hataları, hatta sistemin hiç yüklenmemesi gibi sorunlar oluşabiliyor.
Microsoft, kullanıcılarını bu tür sorunlardan korumak üzere antivirüs sağlayıcılarıyla birlikte çalışıyor ve onlardan bu uyumluluğu göstermek üzere belirli bir kayıt defteri anahtarını değiştirmelerini istiyor. Yamayı destekleyen antivirüsler arasında şu an Avast, AVG, BitDefender, Avira, ESET, F-Secure, Kaspersky, Malwarebytes, Sophos ve Symantec var. Antivirüsünüzün desteklenip desteklenmediğini ve kayıt defteri anahtarı değişikliğini yapıp yapmadığını Kevin Beaumont'un bu listesinden kontrol edebilirsiniz.
Bu noktada durum, bazı antivirüsler için karmaşık bir hal alıyor çünkü bazı antivirüsler, kayıt defteri anahtarlarını değiştirme işlevine sahip değiller ve bu işlevi edinmeleri biraz zaman alabilir. Bazı antivirüsler ise değişikliği sizin yapmanızı istiyorlar. Bu da tecrübesiz bir kullanıcının kayıt defterini kurcalarken yanlış bir değişiklik yaparak sistemine zarar vermesine yol açabilir.
Microsoft'un burada zor bir karar vermek durumunda kaldığı açık. Firmanın en son isteyeceği şey, PC'leri kilitleyen bir yama yayınlamak olsa gerek. Ancak bunun önlemini alırken sistemleri önemli yamalardan mahrum etmek de istenen bir şey değil. Neyse ki antivirüslerin vereceği destekle bu durum, sorun olmaktan çıkacak.
Zeynel A. Öztürk
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