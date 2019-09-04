Apple MacBook Air 2019'da Tekrar Yenilenebilir

Temmuzda yenilenen MacBook Air'in, 2019 içinde tekrar güncelleneceği iddia edildi. Peki bu kez, "yeni" MacBook Air'de hangi değişiklikleri göreceğiz?

Apple MacBook Air 2019'da Tekrar Yenilenebilir

Temmuzda yenilenen Apple MacBook Air'in bu sene yeni bir işlemciyle tekrar güncelleneceği iddia edildi.

IHS Markit'in Forbes'e söylediğine göre MacBook Air, 2019'da bir güncelleme daha alacak ve 10. nesil bir Intel işlemciyle gelecek. Temmuzdaki güncelleme, cihazın ekranına True Tone teknolojisini eklemiş ve giriş seviyesi modelin fiyatını biraz düşürmüştü. Ancak firmanın Intel Core i5-8210Y işlemcide kalması, fiyat - performans oranı açısından bir sorun olarak değerlendirilmiş, laptopun indirime rağmen aşırı derecede pahalı olduğu yorumları yapılmıştı.

Dedikodu gerçeğe dönüşürse, MacBook Air performans alanında ihtiyaç duyduğu sıçramaya kavuşacak demektir.

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