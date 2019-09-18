Apple MacBook'larını Boşluyor mu?
Yapılan yorumlar, MacBook'ların, Apple'ın iPhone'a olan ilgisi altında ezildiğini söylüyor. Ama MacBook Pro cephesinde halen ümit var!
- Ercan Uğurlu
Apple'ın son yıllarda iPhone üzerinde çok zaman geçirdiği açık. Özellikle birden fazla model tanıtmaya başladıktan sonra tüm ilgi ve alakayı neredeyse akıllı telefonlarına çeviren şirketin bu arada Mac ve MacBook'lara ise gereken zamanı ayırmadığı pek çok uzman tarafından dile getiriliyor. Aslında bu iddiada haklılık payı var. Zira Amerikalı şirket artık eskisi kadar MacBook modellerine özenmiyor.
Yeni tanıttığı MacBook modellerini yenilikten yoksun olarak raflara koyan Apple, tasarımda da herhangi bir değişikliğe gitmeyerek aynı modayı sürdürüyor. Son yıllarda yalnızca minör değişikliklerde bulunan Apple'ın buna karşın gelecek MacBook'larda ise önemli değişikliklere gitmesi bekleniyor. Elbette bu sadece beklenti...
Apple'ın gelecek MacBook Pro 2019 16 inç modelinde önemli değişiklikler yapması bekleniyor. Apple'ın bugüne kadarki en büyük ekranlı MacBook'u olacak olan 16 inçlik bu modelde, yapılacak önemli değişikliklerden biri, klavyenin değişecek olması. Apple analisti Ming-Chi Kuo'nun da söylemine göre, Apple'ın "tamamen yeni" bir tasarımla tanıtacağı 16 inç MacBook Pro 2019'da, yeni bir klavyenin yer alacak olma fikri kulağa gerçekten hoş geliyor. Zira son modellerde yer alan klavye tasarımı büyük bir kullanıcı kitlesi tarafından beğenilmemişti.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın