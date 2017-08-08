Apple, Sonunda Bir Instagram Hesabı Açtı!
Apple, yıllardır devam eden ve bir türlü pes etmediği bir inadından daha vaz geçti!
Apple, Instagram'da hesap açarak yirmi birinci yüzyıla önemli bir adım attı. Merak edenler, hesaba @apple adresinden ulaşabilirler.
Apple'ın hesabı, en azından şimdilik iPhone'a odaklanıyor ve "iPhone ile çekildi" fotoğraf ve videolarıyla dolup taşıyor. "iPhone ile çekildi" kampanyası, iPhone 7'nin ve iPhone 7 Plus'ın fotoğraf çekme kabiliyetlerini sergilemeyi amaçlıyor.
Eskiden sadece reklam panolarında gördüğümüz kampanya, böylece daha üstün teknolojiye sahip bir platforma taşınmış oldu. Hesapta geçtiğimiz bir gün içinde paylaşılmış dokuz galerili gönderi bulunuyor. Neredeyse her galerinin altında fotoğrafçının söylediği sözler, videoların üzerinde ise anlatımlar bulunuyor.
Haberi yayına hazırladığımız sırada hesap, 280 bin takipçiyi geçmiş durumdaydı. Apple'ın takipçi sayısı milyonları bulmakta muhtemelen zorlanmayacak.
Firma daha önce iTunes ve Apple Music için Instagram hesapları açmıştı ancak firma ilk kez tam anlamıyla Instagram'a katılıyor. Bu arada Google, Microsoft, Samsung gibi rakiplerin hepsinin Apple'dan önce hareket edip, bir Instagram hesabı açtıklarını söyleyelim. Apple'ın dünyanın en büyük fotoğraf paylaşım ağına katılması, birkaç nedenle akıllıca bir hamle ancak firma, iPhone 8'in çıkışı için ciddi bir hazırlık yapma niyetinde de olabilir.
Zeynel A. Öztürk
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