Apple'dan Eski Windows'lara "Tekme"

Beklenen gerçek oldu; Apple, bu eski Windows sürümlerine ve artık 11 yaşına giren bu cihazına "tekmeyi vurdu"

  • Levent Öztürk
Apple'dan eski Windows'lara "tekme"

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