Apple'dan Eski Windows'lara "Tekme"
Beklenen gerçek oldu; Apple, bu eski Windows sürümlerine ve artık 11 yaşına giren bu cihazına "tekmeyi vurdu"
- Levent Öztürk
2007 yılında Windows Vista pek çok kişi için yeni bir heyecan (veya öfke) kaynağıydı, Apple TV henüz yeni bir üründü ve müzik indirme mağazaları yeni albümlere ulaşmak için en yeni ve heyecan verici yöntemdi. Bu yılı kaç kişinin hatırladığı bilinmez ama Apple'ın hatırladığından eminiz.
Firmanın destek sayfasında yayınlanan bir uyarıya göre iTunes Store Windows XP, Windows Vista ve ilk nesil Apple TV'lerde 25 Mayıs tarihi itibariyle çalışmayacak. iTunes'un kendisi çalışmaya devam edecek ancak yeni satın alımlar ve tekrar indirmeler yapılamayacak. Apple'ın söylediğine göre "güvenlik değişiklikleri" bu daha eski platformlara verilen desteğin bırakılmasına sebep oluyor.
Ancak bir süredir bu kararın beklendiği de söylenebilir. iTunes 12 zaten en azından Windows 7'ye ihtiyaç duyuyor ve ilk Apple TV neslinin yetenekleri zaten oldukça kısıtlıydı. Daha önemli olan şey ise, bu uyarının Apple'ın artık eski cihazlara sahip olan kişilerin cihazlarını yenilemeleri gerektiğini düşündüğünü gösteriyor olması...
Son olarak, ilk nesil Apple TV'nin, aynı tarihte Apple App Store erişiminin de kesileceğini söyleyelim...
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