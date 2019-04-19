Araştırmacılar 3D kalp baskısı yaptılar
Araştırmacılar, hastanın dokusundan üç boyutlu kalp bastılar!
- Levent Öztürk
Tel Aviv Üniversitesi araştırmacıları, hastanın hücrelerini ve biyolojik malzemelerini kullanan ilk 3D kalbi basmayı başardılar. Bu tıbbi başarı, Advanced Science'ta yayımlandı ve hücreleri, kalp damarları, karıncık ve boşlukları ile tüm bir kalbin üretimi ile şu ana kadar sadece damarsız dokuları basan denemelerin ötesine geçti.
Kalp üretme süreci, hastalardan alınan yağ dokusunun biyopsisi ile başladı. Dokulardan alınan hücresel malzemeler, baskı çalışması için "mürekkep" olarak kullanıldı. Bu, araştırmacıların kompleks doku modellerinin ve sonuç olarak tüm kalbin oluşturulmasına imkan tanıdı. Ancak oluşturulan kalbin çok büyük olmadığı, sadece bir tavşan kalbi boyutunda olduğunu belirtmek gerekiyor. Yine de teknoloji, insan boyutunda bir kalp üretilmesi için kullanılabilecek potansiyele sahip. Şu anda kalpler sadece kasılabiliyorlar ancak araştırmacılar, 3D basılmış kalpler üzerinde geliştirmeler yaparak, gerçekte olduğu gibi çalışmayı öğretmeyi planlıyorlar. Bu süreç tamamlandıktan sonra kalbin hayvanlara nakledilmesi denilecek.
Yıllardır 3D basılı dokuları üretmeye çalışan araştırmacıların en önemli amaçlarından bir tanesi, canlılar tarafından kullanılabilecek organlar üretmek. Tel Aviv Üniversitesi'ndeki kalp projesi araştırmacılarının tahminlerine göre 10 yıl içerisinde organ basımların hastanelerde kullanılmaya başlanacak.
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