Araştırmacılar: "Wi-Fi Güvenliği İhlal Edilmiştir"

Neredeyse tüm Wi-Fi cihazlarında kullanılan WPA2 güvenliği, araştırmacılara göre aşıldı!

Araştırmacılar: "Wi-Fi Güvenliği Aşıldı"
Araştırmacılar: "Yama çıkana kadar WPA2'yi kullanmaya devam edin."

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Videodan anladığım kadarıyla bu saldırıya karşı alınabilecek tek önlem; ssl sertifikası olması gereken sitede eğer ssl sertifikası görünmüyorsa birileri sizi izliyor demek. Bunun dışında fark etmenin ve önlemenin yolu yok gibi.

Siber saldırganlar her türlü güvenlik yöntemlerini aşar hiç şaşırmadım ama bu defa açık araştırılarak kötüye kullanılmadan bulunmuş. WPA'yı geç hani WPA1 ve özellikle WPA2 olarak adlandırılan RSN yöntemi, WEP’in tüm zayıflıklarının dışında geliştirilerek oldukça güvenli bir algoritmaya sahipti? Hiçbir yerde hiç bir zaman güvende değiliz ne gerçek ne sanal Dünya'da Allah'tan sağlığımızı yitirip Paranoya olmuyoruz ama olmaya namzetiz.

General Electric'in ünlü sloganı gibi ''En önemli ürünümüz ilermektir''. İlerlerken böyle ufak tefek yol kazaları olacak, mükemmel canlı anatomisi var mı yok, mükemmel teknolojide olamaz. Açık olacak, açık bulacaksın, aynen bağışıklık sistemi gibi en sonunda virtüel canlı ve teknoloji oluşacak Evrim budur işte, hayatın her alanında işler! WPA2 de ki açık çok kısa zamanda kapatılır. Daha iyisini bulana kadar en güvenli olan yine WPA2.

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