Arayanın Kim Olduğunu Gösteren 5 Uygulama

Telefonunuzda kayıtlı olmayan numaralar tarafından aranmak, rahatsız edici olabilir. Arayan kişinin kimliğini bilmediğiniz zaman, telefonu açıp açmama konusunda kararsız kalabilirsiniz. Arayan kişinin kim olduğunu gösteren uygulamalar sayesinde bu sorundan kurtularak, istediğiniz aramalara cevap verip istemediklerinizi reddedebilirsiniz. Dolandırıcı numaraları hiç uğraşmadan hemen engelleyip, zaman kaybetmemiş olursunuz. Telefon operatörleri tarafından ücretli olarak sunulan bu hizmeti, ücretsiz sunan pek çok arayan kim uygulamaları mevcuttur. Sizler için en iyi kim arıyor programı sorusuna cevap olabilecek 5 uygulamayı derledik.
1 - Whos Call - Arayan ID ve Engel
Numara tanıma programı denilince akla gelen ilk uygulamalardan olan Whos Call, bir milyardan fazla telefon numarasını sisteminde barındırır. Ücretsiz olan bu uygulamayı kullandığınız işletim sistemine göre Apple Store, Google Play ve Microsoft Store'dan indirebilirsiniz.
2 - Sync.ME - Arayan ID ve Rehber
Basit arayüzü ve kullanım kolaylığı sağlayan sistemi ile dikkat çeken Sync.Me, arayan kişinin ismini göstermenin yanı sıra, resmini de size gösterir. Aynı zamanda bir rehber uygulamasıdır. Kişilerinizi güncellemek ve istemediğiniz aramaları engellemeyi çok kısa bir sürede yapabilmeyi sağlar. Arayan kişinin herkese açık olması durumunda sosyal medya profillerini de görebilmeniz mümkün. Apple Store ve Google Play'den ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
3 - CallApp
Aramaları, SMSleri, Whatsapp ve Viber'den gelen bildirimlerin kimin olduğunu bilmediğiniz zamanlarda CallApp kullanabilirsiniz. Sizinle iletişime geçmeye çalışan kişinin kimliğini kolayca bularak, tek bir tuşa basarak engelleyebilirsiniz. Bu sayede spam mesajlardan ve ısrarlı tele marketing aramalarından kurtulmak mümkündür. Ayrıca sadece sizi arayan numarayı değil, kim olduğunu bilmek istediğiniz herhangi bir numarayı da uygulamada aratarak kim olduğunu görebilirsiniz. Sadece Android işletim sisteminde kullanabileceğiniz bu uygulamayı, Google Play'den indirebilirsiniz.
4 - TrueCaller
True Caller, arayan kim sorgulaması yapabileceğiniz en çok kullanılan uygulamalardan biridir. 500 milyondan fazla indirme sayısına sahip olan uygulamada, pek çok telefon numarası mevcuttur. Sizi arayan kişinin kim olduğunu görüp, telefonu açmanıza gerek kalmadan ekranda çıkan bloklama tuşu ile arayanı engelleyebilirsiniz. Uygulamayı Google Play'den indirebilirsiniz.
5 - Call Protect - Scam Blocker
Kendi kara listenizi oluşturabileceğiniz bu programda, sizi daha hiç aramadan bile rahatsız olacağınız numaraları ekleyebilirsiniz. Spam mesaj ve aramaları, telefonda satış yapmak için arayan kişileri tek tuşla bloklayabilirsiniz. İstediğiniz numaraların kimliğini öğrenebilirsiniz. Ayrıca spam numaraları uygulama içinden rapor ederek, başka kullanıcılara da yardımcı olabilirsiniz. Ücretli olan uygulamanın detaylarını ve ücretini Apple Store'dan arama yaparak öğrenebilirsiniz.
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