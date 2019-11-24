Bazı Galaxy S11 İşlevlerini Markalaştırdı

Samsung'un üzerinde yoğun olarak çalıştığı Galaxy S11'in bazı kamera işlevleri için önemli bir adım daha attığı ortaya çıktı!

Bazı Galaxy S11 İşlevlerinin Patenti Alındı

Samsung, Galaxy S11'i tamamlamak için sıkı çalışmayı sürdürüyor. Şimdi ise firmanın birkaç kamera işlevinin patentini aldığı ortaya çıktı.

Belgelerde görünen "Single take" işlevi, birkaç hafta önce ortaya çıkmıştı. Bu işlev, "sahneyi fotoğraf serisi veya kısa videolarla yakalamaya" izin veriyor. Bunun için kullanıcı, telefonu 15 saniye boyunca kaydırıyor; böylece telefon bir fotoğraf ve video serisi oluşturuyor. "Video spin" ve "Single take" işlevlerinin ne yapacağı ise bilinmiyor.

Bu işlevlerin Galaxy S11'de yer alacağının bir garantisi olmasa da, Android 10 tabanlı One UI 2.0 güncellemesinde olmaması, Galaxy S11'e gelebileceğinin bir işareti. Galaxy S11 tanıtıldıktan sonra işlevler, Galaxy S10 ve Note 10'a da yazılım güncellemeleri yoluyla gelebilir.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Günün En çok Okunanları
Photoshop for iPad'e Önemli Yenilikler Yolda
Stadia'nın Yeni Sorunu Hazır: Isınma!
Bazı Galaxy S11 İşlevlerini Markalaştırdı
Rus Yazılımı Yoksa, Satış da Yok!
BMW, İnek Gübresinden Elektrik Üretecek!

 

 