Benzersiz Uçuş Performansı ile Mavic 3 Satışta

Fotoğraf, video, eğlence dışında drone teknolojisi bugün tarım, trafik izleme, arama kurtarma, teslimat, güvenlik gibi birçok alanda kullanılıyor ve en ulaşılmaz alanları görünür kılıyor. Akıllı telefon ya da tablet aracılığıyla programlanarak belirlenen rotaya göre uçuşa geçen insansız hava araçlarının kullanım alanları gün geçtikçe genişliyor. Drone sektörünün lideri DJI, özellikle manevra yeteneği yüksek ve en hafif drone modelleri ve teknolojik donanımları ile çığır açan yenilikleri duyurmaya devam ediyor. Görüntüleme sistemleri ve hava araçlarına yönelik geliştirdiği teknoloji ve yeni nesil uygulamalar ile tartışılmaz bir başarıya sahip olan DJI, bu başarısını Mavic 3 ile bir kez daha ortaya koyuyor. Mavic 3 dünyanın en popüler drone serisinde üç yıl içinde yapılan en kapsamlı iyileştirmenin deneyimini yaşatıyor. Drone pilotlarının havadan kusursuz görüntü elde etmesini sağlayan Mavic 3, uçuş, fotoğrafçılık ve eğlence için yeni hava olanakları yaratarak her işlevde mükemmel performansa ulaşıyor.
200 metre menzil, 46 dakika uçuş süresi...
Yenilenen tasarımıyla Mavic 3 benzersiz uçuş performansı ve eşsiz içerik oluşturmayı bir arada sunuyor. İkonik İsveçli kamera markası Hasselblad imzalı çift kameralı yapısıyla dikkat çekiyor. 200 metre menzile sahip çok yönlü engel algılama sensörleri, 46 dakikaya kadar uçuş süresi sağlayan yeni baştan tasarlanmış pilleri ile benzersiz bir konfor yaşatan DJI Mavic 3, yükseltilmiş donanım yazılımı, düşük ışık hassasiyetiyle esnek ve nüanslı renklerde 5.1K / 50 fps videoyu işleyebiliyor ve ağır çekimlerde daha yüksek kaliteli sonuçlar için 4K/120 fps'yi destekliyor. Gelişmiş Mavic 3 Cine sürümü, yüksek hızlı veri depolama için yerleşik 1 TB SSD ile daha zengin video işleme için Apple ProRes 422 HQ kodlaması sunuyor. Çift kamera sistemiyle her şeyin üstünde görüntüleme imkanı sunan DJI Mavic 3, daha yüksek video tanımı, daha yumuşak çekimler ve daha cömert kroplama olanakları yaratıyor.
3 Farklı Kutu Seçeneği İle Satışta
Mavic 3, daha büyük görüntü sensörüne sahip olması sayesinde daha yüksek video çözünürlüğü ve dinamik aralık sağlıyor ve düşük ışıklı ortamlarda gürültüyü daha etkili bir şekilde azaltıyor. Geliştirilmiş renk paleti ile 1 milyara kadar renk yakalayarak post prodüksiyonda doğal renk geçişleri ve gelişmiş esneklik sağlıyor. Mavic 3, DJI Mavic 3, DJI Mavic 3 Fly More Combo, DJI Mavic 3 Cine Premium Combo olmak üzere 3 farklı kutu seçeneği ile Türkiye'ye satışa çıktı. Üç akıllı uçuş pili, bir pil şarj merkezi, bir dönüştürülebilir taşıma fazlası içeren DJI Mavic 3 Fly More Combo, daha fazla senoryada üretme ve çekim yapma imkanı sunan bir ND filtre seti içeriyor. DJI Mavic 3 Cine Premium Combo ise, Apple ProRes 422 HQ video kaydını destekleyen ve yerleşik 1 TB SSD'ye sahip bir Mavic 3 Cine Drone'a sahip. Profesyonel yaratıcılığı her yönden destekleyen DJI Mavic 3 Cine Premium Combo, içerdiği DJI RC Pro ile yüksek parlaklıkta erkan sunuyor.
DJI, Güvenilir Distribütör İş Birliği ile Türkiye'de...
DJI'ın Türkiye'deki tek resmi distribütörü olan Karfo Karacasulu'nun başarı hikayesi 1954 yılında fotoğraf makinesi, baskı kağıdı, film, baskı kimyasalları, baskı ekipmanları gibi fotoğraf materyallerinin Hanimex Vivitar, Agfa, Kodak ve Fuji gibi firmalardan ithalatı ve dağıtımı ile başladı. Nikon, Lexar, Polaroid, FeiyuTech, Phottix markalarının da distribütörlüğünü alan Karfo Karacasulu, DJI'ın Türkiye'de tek yetkili distribitörü olarak görüntüleme sektörünün büyümesine destek oluyor. DJI, drone sektörü başta olmak üzere aksiyon kameralar, el gimbalları, kodlanabilir robotlar olmak üzere görüntü teknolojilerinde dünya liderliğini koruyor... Çin menşeili bir şirket olan ve global pazarda yaklaşık yüzde 80 pazar payına ulaşan DJI, dünyanın dört yanında teknoloji severlere ulaşıyor. 2020 itibariyle ABD İç İşleri Bakanlığı'nda bulunan insansız hava araçlarının yüzde 77'sini tedarik eden DJI, insansız hava araçları ürünleriyle koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında birçok ülke tarafından tercih ediliyor. Termal kameralar ateş ölçümü yaparken, yerleşik ses sistemleriyle maske kullanımı konusunda uyarılar yapılıyor. Amerika, Avrupa ve Asya başta olmak üzere tüm dünyaya devrim niteliğindeki ürünler ve çözümler sunan marka; film yapımı, inşaat, denetim, acil müdahale, tarım, koruma ve diğer birçok sektördeki uygulamalar için geliştirdiği fonksiyonel ürünleriyle 100'den fazla ülkede kullanıcılarıyla buluşuyor.
DJI Mavic 3 Single Fiyatı: 2.781 $
DJI Mavic 3 Fly More Combo Fiyatı: 3.768 $
DJI Mavic 3 Cine Premium Combo Fiyatı: 6.539 $
*Tavsiye edilen perakende satış fiyatlarıdır.
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