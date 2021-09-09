Bisikletle Dolaştı, Etrafındaki Tüm Bluetooth Mesajlarını Ele Geçirdi!

Norveçli bir öğrenci, bisikletle dolaşarak etrafındaki Bluetooth mesajlarını teker teker elde etmeyi ve kullanıcıların konumlarına ulaşmayı başardı. Bu olay, doğal olarak gözleri bir kez daha Bluetooth güvenliğine çevirdi...