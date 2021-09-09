Bisikletle Dolaştı, Etrafındaki Tüm Bluetooth Mesajlarını Ele Geçirdi!

Bir bisikletle Oslo'yu dolaşan Norveçli bir öğrenci, popüler Bluetooth kulaklık modellerinin sızdırdığı MAC adreslerini takip ederek iletilen mesajları ortaya çıkarmayı başardı. Bu da Bluetooth'un güvenlik tartışmalarının odağına düşmesine bir kez daha sebep olmuş gibi görünüyor.
Veriler, bir Bluetooth alıcısı ile Oslo'da bisikletle yol alan Bjorn Hegnes isimli bir öğrenci tarafından ortaya çıkartıldı. Deneysel yaptığı çalışmada, 12 gün boyunca 300 km'lik bir yolculuk yaparak, beraberinde taşıdığı anten ile 100 metrelik bir yarıçap içindeki Bluetooth mesajlarına ulaşabilen Hegnes, bu yolculuk zarfında 129 Bluetooth kulaklık ile 9 bin 149 farklı Bluetooth vericisinin yerini tam olarak keşfedebildiğini açıkladı.
Hegnes, bu verileri Noroff Üniversitesi'ndeki ilk yıl projesinin bir parçası olarak toplamış ve projesi başarılı olmuş. Elbette başarıya ulaşan projesi, güvenlik şirketlerini de harekete geçirmeye yetti.
ESET'te güvenlik uzmanı Jake Moore, konuyla ilgili bir açıklamada bulunarak, bu bulguların endişe verici olduğunu söylerken, birçok insanın şüphesiz bu tür cihazları kullanmayı devam edeceğini, ancak ortaya çıkan açıklar kapatılsa bile, eklenecek yeni teknolojilerle beraber yine de bu tür açıkların önümüzdeki yıllarda da ortaya çıkarak insanların mahremiyetini riske atabileceğini söylüyor. Bunun için hükümetlerin, IoT ve türevi cihazların daha iyi güvenlik standartlarına sahip olmaları konusunda zorlayıcı olmaları gerektiğini de sözlerine ekliyor...
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