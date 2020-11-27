Black Friday Nedir? Ne Anlama Geliyor? Nelere Dikkat Edilmeli?

Ülkemizde Muhteşem Cuma, Efsane Cuma gibi isimlerle anılan Black Friday, yani Kara Cuma aslında bugün. Peki ama Black Friday nedir? Bu Cuma'yı özel kılan ne? Alışveriş çılgınlığına kapılmamak için nelere dikkat etmelisiniz? Hepsini açıkladık!