Black Friday Nedir? Ne Anlama Geliyor? Nelere Dikkat Edilmeli?

Bir süredir, nereye kafamızı çevirsek "Şahane Cuma", "Muhteşem Cuma", "Efsane Cuma" ve bunlara benzer çok sayıda Cuma "güzellemesi" görüyoruz. Peki ama bu cuma çılgınlığı nedir? Cuma gününü bu kadar "muhteşem" kılan nedir?
Bu cuma çılgınlığının temeli, aslında Black Friday'den, yani Kara Cuma'dan geliyor. Black Friday, ABD'de Şükran Günü tatilinin bir gün sonrasına denk geliyor. Bu özel günde hem birçok çalışan tatil yapıyor, hem de mağazalar büyük indirimlere gidiyorlar. Yani Black Friday, büyük bir indirim günü olarak tanımlanabilir.
Black Friday Nasıl Ortaya Çıktı?
"Black Friday"in ilk kullanımı, Kasım 1951'e dayanıyor. Burada "black friday", çalışanların "dört günlük hafta sonu tatili yapmak için hasta olduklarını söylemeleri" eylemini belirtmekte kullanılmış. Ancak pek tutmayan bu kullanım, yerini daha sonra "Black Friday" ve "Black Saturday" şeklinde, Philadelphia ve Rochester'daki yılbaşı alışveriş sezonunun yoğunluğunu tarif etmeye yönelik bir kullanıma bıraktı.
Black Friday'in neden "Kara Cuma" olduğunun birkaç cevabı var. Black Friday'in bu isimle anılmasının en muhtemel nedeni, satıcıların bu günde yılın en önemli karlarını elde etmesi. Bugünkü modern muhasebe yazılımlarında hala devam eden bir gelenek, giderin kırmızı, gelirin siyah renkle yazılması. Dolayısıyla "Black" yani siyah, gelirlerin en yüksek olduğu günü vurguluyor denebilir.
Black Friday (2020) Ne Zaman?
Bu özel gün, bu sene 27 Kasım Cuma'ya, yani bugüne denk geliyor. Ülkemizde bu cuma olayını birkaç güne, hatta tam bir haftaya yayan satıcılar var.
Cuma İndirimlerinden Karlı Çıkmak İstiyorsanız...
Bu günü nasıl tanımlarsanız tanımlayın; ister Kara Cuma deyin, ister Muhteşem Cuma, ülkemizde de bazı önemli indirimler söz konusu olabiliyor. Aslında baktığınızda herkes indirim yapıyor ama bu indirimlerin, ne yazık ki çok azı gerçekten indirim oluyor. Söz konusu alışveriş olduğundan, indirimin büyüsüne fazla kapılmamakta fayda var.
İşte alış veriş yaparken kaçınmanız gereken davranışlar:
1. Geçici Modalar
Hoverboard'lar, stres çarkı (fidget spinner) gibi artık neredeyse kimsenin merak etmediği cihazları hatırlıyor olmalısınız. Özellikle bu tür moda cihazlarda indirim yapıldığını belirtelim. Örneğin elektrikli scooter'larda ciddi bir indirim görebilirsiniz, ancak bu araçların sanıldığı kadar sağlam olmayabildiğini ve tehlikeli olabildiklerini unutmamakta fayda var.
2. Egzersiz Ekipmanı Fırtınasına Kapılmayın
Çoğu kişi, pahalı cihazları satın almak için en doğru zamanın bugün olduğunu düşünüyor, ancak bu her zaman için geçerli değil. Üstelik alacağınız egzersiz cihazını kullanmayı muhtemelen erteleyeceksiniz. Bu yüzden, sadece bu ekipmenları kullanmak konusunda kararlıysanız paranızı harcayın.
3. "Kelepir" Cihazlar
Normaldeki fiyatlarının birkaç bin lira altına düşen televizyonların markasını tanıdığınızdan emin misiniz? Önünüze atılan çoğu indirimi göz ardı etmenin daha iyi olacağını unutmayın.
4. Toptan Satın Alacaksanız İyi Düşünün
100 paketlik kahveyi satın alırken, koyacak yeri hesaplamış olabilirsiniz, peki ama son kullanma tarihini düşündünüz mü? Toptan satın almak teoride güzel görünse de, her zaman işe yaramayabilir.
5. Zaten Sahip Olduğunuz Şeyler
Genel olarak şunu önerebiliriz: Sadece fiyatı uygun olduğu için satın almaya yönelik mazeretler üretmeyin. Bunun yerine hayatınıza neşe katacak ürünlerdeki indirimlere bakın.
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