BMW Z4 Pebble Beach'te tanıtıldı...
BMW'nin yeni otomobili Z4 Pebble Beach, Kaliforniya'da sergilendi!
Pebble Beach, Kaliforniya'da BMW, 8 Serisi'nden izler taşıyan daha agresif bir tasarımı ile yeni BMW Z4 Roadster'ı tanıttı. Her iki otomobilin konseptleri de geçtiğimiz yıl Pebble Beach'te gösterilmişti ve bu da BMW'nin roadster'ları golf sahalarında göstermeyi gerçekten çok sevdiğini düşünmemize neden oluyor.
BMW Kuzey Amerika Başkanı ve CEO'su Bernhard Kuhnt, "Geçtiğimiz yıl konseptler sözü verdik, bu yıl üretim araçları sunuyoruz" dedi.
Geçen yılın Z4 konseptinde olduğu gibi, üretim aracı da önceki nesil Z4'ten daha büyük ve otomobil üreticisinin daha keskin, daha agresif çizgiler için tutkusunu devam ettiriyor.
Z4, en yeni iDrive bilgi-eğlence (infotainment) özellikleri, çift ekran ve yeni BMW Driving Assistant Professional ile donatılacak. Yeni yarı otonom süit, yaklaşan X5'te bulunacak olan yeni Trafik Sıkışıklığı Desteği'ni (Traffic Jam Assistant) de içerecek. Aktif hale getirildiğinde, yeni özellikler eller serbest sürüşü saatte 11 mil (yaklaşık 18 km) hız ile 30 ve daha yüksek hızlarda yedi saniye sürdürürken, aynı zamanda dönüş sinyali devreye girdiğinde otomatik şerit değiştirme özelliğine de sahip olacak.
Hareket desteği ise araçta yer almayacak. Bunun sebebi de muhtemelen güneşin parlaklığının sistemi kontrol etmeyi neredeyse imkansız hale getirmesi olabilir.
Pebble Beach'de gösterilen araç, tahmini 4.4 saniyede sıfırdan 100'e ulaşan üst seviye M40i versiyonuydu. Araç, 2019'un ikinci çeyreğinde satışa sunulacak. 2019 yılının ilkbaharında daha küçük bir motora sahip Z4 30i modeli satışa sunulacak.
Fiyatla ilgili henüz bir açıklama bulunmuyor ancak BMW, 18 Eylül'de Z4 ile ilgili tüm bilgileri paylaşacağını söylüyor...
Levent Öztürk
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