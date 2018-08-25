BMW Z4 Pebble Beach'te tanıtıldı...

BMW'nin yeni otomobili Z4 Pebble Beach, Kaliforniya'da sergilendi!

BMW Z4 Pebble Beach'te tanıtıldı...
Görsel: Engadget

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