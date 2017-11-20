Boston Dynamics'in Atlas'ı Artık Ters Takla Atıyor
İki ve dört ayaklı ilginç robotlarıyla tanıdığımız Boston Dynamics'in insansı robotu Atlas, bu hareketiyle bir ilki başardı!
Google'ın 2013'te satın aldığı Boston Dynamics, Temmuz 2017'de SoftBank'a satılmıştı. Dört ayaklı etkileyici ve bir o kadar korkunç robotlarıyla tanıdığımız firmanın iki ayaklı robotları da var.
Boston Dynamics'in bu hafta YouTube'ta yayınladığı videoda iki ayaklı robotu Atlas'a kazandırdığı yeni bir yeteneği gösterdi. Firmanın insansı robotu Atlas, videoda da görebileceğiniz üzere robot artık platformdan platforma atlayabiliyor ve ters takla atıp, bu başarısını kutlayabiliyor.
İnsansı robotların düzgün biçimde ayakta durup yürümesi için bile henüz yıllar var. Ancak Atlas'ın sergilediği bu yetenek, gelecek için umut veriyor. Boston Dynamics'in Atlas'ını sokaklarda görmek gerçekten ilginç olacak.
Zeynel A. Öztürk
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