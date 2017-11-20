Boston Dynamics'in Atlas'ı Artık Ters Takla Atıyor

İki ve dört ayaklı ilginç robotlarıyla tanıdığımız Boston Dynamics'in insansı robotu Atlas, bu hareketiyle bir ilki başardı!

Oynat Boston Dynamics'in Atlas'ı Artık Ters Takla Atıyor İki ve dört ayaklı ilginç robotlarıyla tanıdığımız Boston Dynamics'in insansı robotu Atlas, bu hareketiyle bir ilki başardı!

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